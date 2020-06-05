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Александр Бурый о теннисных турнирах: «Все хотят вырваться куда-то, поиграть»

05.06.2020 18:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусский теннис выходит из карантина. В эти дни в Минске проходят сразу два выставочных турнира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Республиканском центре олимпийского резерва соревнуются мужчины. В городском – играют девушки. В состязаниях принимает участие, в основном, подрастающее поколение.

Александр Бурый о теннисных турнирах: «Все хотят вырваться куда-то, поиграть»

Впрочем, есть и исключения. На корте была замечена Александра Саснович. Причём она играет в мужской части сетки. И пусть пока Международная федерация тенниса не объявила о рестарте сезона, все без исключения уже грезят выходом на корт.

Александр Бурый о теннисных турнирах: «Все хотят вырваться куда-то, поиграть»

Александр Бурый, директор турнира:
В общем-то классно смотрелись, когда ребята имеют шанс тренироваться и играть матчи. Это хорошая подготовка к турниру, который будет, предстоящий чемпионат республики. Соответственно, можно проявить свои силы, вспомнить эмоции и порадоваться.

Очень сильно не хватает, видно по мотивации всех спортсменов – все хотят вырваться куда-то, поиграть.

Александр Бурый о теннисных турнирах: «Все хотят вырваться куда-то, поиграть»

Формат турнира и у мужчин, и у женщин идентичный. 4 группы по 4 человека в каждой. Матчи проходили по круговой системе, а затем полуфиналы и финал.

Люди в материале: Александр Бурый, Александра Саснович

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Белорусский теннис выходит из карантина. В эти дни в Минске проходят сразу два выставочных турнира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
 
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