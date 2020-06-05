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«Пришлось преследовать, догонять». 33-летний минчанин помог задержать пьяного водителя

05.06.2020 18:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 33-летний минчанин помог правоохранительным органам задержать пьяного водителя, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Пришлось преследовать, догонять». 33-летний минчанин помог задержать пьяного водителя

Случай произошел в Ленинском районе. Находившийся на улице Денисовской Александр заметил виляющее авто. О подозрительном поведении на дороге минчанин сразу сообщил в милицию и начал преследовать нарушителя в сторону улицы Аэродромной до Володько.

В Минске задержали пьяного таксиста. Очевидец ехал за ним и сообщал координаты ГАИ

«Пришлось преследовать, догонять». 33-летний минчанин помог задержать пьяного водителя

Возле одной из автомоек пьяный водитель пытался сбежать, однако прибывшие на место сотрудники ГАИ его задержали. В отношении нарушителя был составлен административный протокол.

«Пришлось преследовать, догонять». 33-летний минчанин помог задержать пьяного водителя

Александр Булгаков:
Привлекло внимание то, что машина очень громко работала, газовала. Пришлось преследовать, догонять. Вызвал сотрудников ГАИ, ориентировал по телефону, по каким улицам едет машина.

«Пришлось преследовать, догонять». 33-летний минчанин помог задержать пьяного водителя

Сергей Бабич, начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Уже стало доброй традицией поощрять активную гражданскую позицию участников дорожного движения. Ведь своими действиями они пресекают не только правонарушения, но и предупреждают совершение ДТП, сохраняют жизни и здоровье граждан.

«Пришлось преследовать, догонять». 33-летний минчанин помог задержать пьяного водителя

Сотрудники ГАИ поблагодарили сознательного гражданина за активную гражданскую позицию. Александру вручили благодарность, сувениры и денежную премию.

К слову, с начала 2020 года пьяными за руль садились более 900 автомобилистов, повторно – более 300.

Люди в материале: Александр Булгаков, Сергей Бабич

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 33-летний минчанин помог правоохранительным органам задержать пьяного водителя, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Случай...
 
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