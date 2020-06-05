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«Пришлось преследовать, догонять». 33-летний минчанин помог задержать пьяного водителя
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 33-летний минчанин помог правоохранительным органам задержать пьяного водителя, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Случай произошел в Ленинском районе. Находившийся на улице Денисовской Александр заметил виляющее авто. О подозрительном поведении на дороге минчанин сразу сообщил в милицию и начал преследовать нарушителя в сторону улицы Аэродромной до Володько.
В Минске задержали пьяного таксиста. Очевидец ехал за ним и сообщал координаты ГАИ
Возле одной из автомоек пьяный водитель пытался сбежать, однако прибывшие на место сотрудники ГАИ его задержали. В отношении нарушителя был составлен административный протокол.
Александр Булгаков:
Сергей Бабич, начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Сотрудники ГАИ поблагодарили сознательного гражданина за активную гражданскую позицию. Александру вручили благодарность, сувениры и денежную премию.
К слову, с начала 2020 года пьяными за руль садились более 900 автомобилистов, повторно – более 300.
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Новости Беларуси. 33-летний минчанин помог правоохранительным органам задержать пьяного водителя, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Случай...
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