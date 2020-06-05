|
Задержания активистов продолжились в пятницу
Источник материала: Партизан
В Лиде 5 июня задержали активиста социал-демократической партии «Народная грамада» из Гродно Владимира Арцымана. Подробности задержания выясняются, сообщает правозащитный центр
Также в Витебске сегодня были задержаны Ярослав Кийко, Александр Якушков, Владимир Мацкевич, Елена Янушковская.
Сообщают b о задержании в Мозыре Александра Цуканова, автора канала "Мозырь для жизни". Задерживали силовики в черных масках.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Лиде 5 июня задержали активиста социал-демократической партии «Народная грамада» из Гродно Владимира Арцымана. Подробности задержания выясняются, сообщает...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)