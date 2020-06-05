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Задержания активистов продолжились в пятницу

05.06.2020 18:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Лиде 5 июня задержали активиста социал-демократической партии «Народная грамада» из Гродно Владимира Арцымана. Подробности задержания выясняются, сообщает правозащитный центр «Вясна».



Также в  Витебске сегодня были задержаны Ярослав Кийко, Александр Якушков, Владимир Мацкевич, Елена Янушковская.

Сообщают b о задержании в Мозыре Александра Цуканова, автора канала "Мозырь для жизни". Задерживали силовики в черных масках.
 
Теги: Витебск, Гродно
 
 
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В Лиде 5 июня задержали активиста социал-демократической партии «Народная грамада» из Гродно Владимира Арцымана. Подробности задержания выясняются, сообщает...
 
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