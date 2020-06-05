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«Как будто небольшая деревня с птицами». Рядом с Минским зоопарком открыли экологическую тропу
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Ко Всемирному дню охраны окружающей среды в Заводском районе открыли новый участок экотропы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Маршрут длинной более 600 метров пролегает вдоль реки Свислочь в границах Уборевича – Голодеда рядом с зоопарком. Здесь можно увидеть редкие виды растений и послушать пение птиц, а также активно провести время с семьей.
В начале тропы оборудованы игровые площадки с горками и качелями и деревянный лабиринт, в низинах – два пешеходных мостика. Есть и несколько обзорных площадок с местами для отдыха и панорамным видом на водную гладь. Оборудовано и два кармана с лавочками. Информация о местной флоре и фауне размещена на специальных стендах вдоль тропы.
Очень красивые места, особенно туда, вглубь, где очень много листвы. Там вообще здорово, как будто небольшая деревня с птицами. Вообще красота.
Конечно, нравится, замечательно все. Есть куда выйти с ребенком, погулять можно. Постарше – вот, пожалуйста, паутинка эта. То есть очень удобно, грязи нет. Здесь такие кусты раньше были, а сейчас приятно как-то выйти.
Николай Поляков, первый заместитель главы администрации Заводского района:
Напомним, в 2018 году в микрорайоне Чижовка была открыта первая очередь экотропы протяженностью почти 800 метров. Здесь гнездятся редкие птицы, обитают ужи, можно найти растения, занесенные в Красную книгу.
Болеслав Пирштук, первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды:
Александр Дорохович, заместитель председателя Минского городского исполнительного комитета:
Следующая подобная экотропа протяженностью 2 километра появится в Октябрьской районе, в микрорайоне Лошица. Ее особенностью станет велодорожка с велопарковкой, а также зоны для наблюдения за птицами.
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Новости Беларуси. Ко Всемирному дню охраны окружающей среды в Заводском районе открыли новый участок экотропы, сообщили в программе «Столичные подробности» на...
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