Один уже освобожден: первая хорошая новость

Свабоде рассказала его подруга Ирина Федаренко. 20-летний Сергей Калмыков освобожден из СИЗО КГБ. Об этомрассказала его подруга Ирина Федаренко.





Парень позвонил ей с телефона адвоката и сказал, что он свободен. Иных подробностей девушка пока не знает.





Напомним, что ранее девушка сообщала, что никакого отношения к группе Тихановского они не имели.