|
Один уже освобожден: первая хорошая новость
Источник материала: Партизан
Молодого человека, задержанного во время хапуна на пикете Тихановского в Гродно, освободили.
20-летний Сергей Калмыков освобожден из СИЗО КГБ. Об этом
Парень позвонил ей с телефона адвоката и сказал, что он свободен. Иных подробностей девушка пока не знает.
Напомним, что ранее девушка сообщала, что никакого отношения к группе Тихановского они не имели.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Молодого человека, задержанного во время хапуна на пикете Тихановского в Гродно, освободили.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)