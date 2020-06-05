ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Минске прошёл первый массовый пикет, где собирали подписи за Лукашенко

05.06.2020 19:48 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В Минске в пятницу возле торгового центра "Dana Mall" недалеко от станции метро "Восток" прошёл первый массовый пикет, на котором собирали подписи за выдвижение кандидатом в президенты Александра Лукашенко.




Большинство людей, стоящих в очередях, не хотели разговаривать с журналистами. На пикете было много членов БРСМ, "Белой Руси" и официальных профсоюзов.

Группа членов БРСМ цеплялась к журналисту Радио Свобода, который вёл стрим с пикета, и задавали ему провокационные вопросы.

Пикет начался около 16:00, а к 19:00 он уже завершился.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске в пятницу возле торгового центра "Dana Mall" недалеко от станции метро "Восток" прошёл первый массовый пикет, на котором собирали подписи за выдвижение...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Как будто небольшая деревня с птицами». Рядом с Минским зоопарком открыли экологическую тропу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.06.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
05.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика