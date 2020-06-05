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Задержан известный блогер «Серый кот»
Источник материала: Партизан
Друзья сообщают, что связь с ним пропала в районе минского ГУМа.
Накануне блогер Дмитрий Козлов (Серый кот) призвал поддержать своего арестованного друга и коллегу Сергея Тихановского и выйти на пикет у минского ГУМа.
«Самое важное, что мы должны сейчас делать – добиваться освобождения Сергея Тихановского, Николая Статкевича и других активистов, которых «Саша три процента» побросал за решетку. Сергей бился за нас. Сейчас наша очередь биться за него!» - заявил блогер.
Телеграм-канал «Баста» сообщил, что около 18 часов возле ГУМа также были задержаны нескольких активистов гражданской кампании «Европейская Беларусь».
Задолго до начала пикета в районе были замечены автозаки.
Сообщалось также, что сотрудники ГАИ не давали автобусам и маршруткам останавливаться возле универмага.
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Друзья сообщают, что связь с ним пропала в районе минского ГУМа.
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