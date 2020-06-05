ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Задержан известный блогер «Серый кот»

05.06.2020 20:20 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Друзья сообщают, что связь с ним пропала в районе минского ГУМа.





Накануне блогер Дмитрий Козлов (Серый кот) призвал поддержать своего арестованного друга и коллегу Сергея Тихановского и выйти на пикет у минского ГУМа.

«Самое важное, что мы должны сейчас делать – добиваться освобождения Сергея Тихановского, Николая Статкевича и других активистов, которых «Саша три процента» побросал за решетку. Сергей бился за нас. Сейчас наша очередь биться за него!» - заявил блогер.

Телеграм-канал «Баста» сообщил, что около 18 часов возле ГУМа также были задержаны нескольких активистов гражданской кампании «Европейская Беларусь».

Задолго до начала пикета в районе были замечены автозаки. 

Сообщалось также, что сотрудники ГАИ не давали автобусам и маршруткам останавливаться возле универмага.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Друзья сообщают, что связь с ним пропала в районе минского ГУМа.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске прошёл первый массовый пикет, где собирали подписи за Лукашенко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.06.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
05.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика