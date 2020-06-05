Экономическое сотрудничество и международная повестка: о чем говорили Лукашенко и Орбан

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Беларусь с официальным визитом. Во Дворце независимости его тепло встретил белорусский президент Александр Лукашенко, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Денис Кошелев.

Лукашенко и Орбан сначала по-дружески поприветствовали друг друга. Этот визит стал первым официальным визитом венгерского лидера в Беларусь. А значит, как и положено по протоколу, была рота почетного караула и исполнение гимнов двух стран.

Эксперты возлагают на нынешнюю встречу большие надежды, в первую очередь в экономическом сотрудничестве.

Экономические отношения Беларуси и Венгрии сейчас на подъеме – объем взаимной торговли в прошлом году вырос на треть: до 250 миллионов долларов. Минск и Будапешт заинтересованы в наращивании сотрудничества, тем более сферы неосвоенные есть. К примеру, то же промышленное производство. Беларусь предлагает «зеленую» технику Венгрии. Есть желание создавать и совместные производства в сельском хозяйстве.

В центре внимания на переговорах – и международная повестка, а также линия «Беларусь – ЕС» и «Восточное партнерство». По итогам встречи ожидается подписание ряда документов о сотрудничестве.