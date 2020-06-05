Контрабанда пернатых: мозырские пограничники задержали украинцев с 500 попугаями

Источник материала: ОНТ

Белорусские пограничники задержали двух гражданин Украины, которые пытались незаконно провезти в Беларусь крупную партию пернатых - около 500 попугаев, об этом сообщили в Государственном пограничном комитете.

Инцидент произошел на участке погранпоста «Боровое». По данным погранкомитета, контрабандисты не имели документов.

Нарушители были задержаны, их поместили в изолятор временного содержания Лельчицкого РОВД. За незаконное пересечение границы и перемещение птиц в отношении нарушителей начат административный процесс по ст. 23.29 и ч.1. 23.55 КоАП Республики Беларусь.

Сами пернатые не пострадали – их передали работникам ветеринарной службы, после чего птицы были отданы сотрудникам таможни.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram