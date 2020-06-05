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Роуминг в Союзном государстве обещают отменить к октябрю
Источник материала: Партизан
Министерства связи Беларуси и России подтвердили намерение отменить роуминг между двумя странами к октябрю. Об этом, как сообщает
Тема отмены роуминга была внесена в повестку дня состоявшегося сегодня заседания Группы высокого уровня Совета министров Союзного государства.
— У министерств связи существует дорожная карта, по которой они к октябрю должны решить этот вопрос, — отметил Г. Рапота.
Госсекретарь подчеркнул, что дорожная карта выполняется в соответствии с графиком.
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Министерства связи Беларуси и России подтвердили намерение отменить роуминг между двумя странами к октябрю. Об этом, как сообщает БелТА, рассказал госсекретарь...
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