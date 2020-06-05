Беларусь должна прекратить репрессии, которые подавляют альтернативное мнение - эксперты ООН

















В мае не менее 195 человек - в частности, правозащитники, журналисты, блогеры, медицинские работники и другие представители гражданского общества - были арестованы за то, что они выразили свои взгляды, заявили эксперты, или за участие в мирных акциях протеста и пикетах для сбора подписей и выдвижения кандидатов на президентские выборы, назначенные на 9 августа.





"Мы серьезно обеспокоены тем, что эти аресты, связанные с осуществлением свободы мирных собраний и свободы мнений и их выражения, оказывают негативное воздействие на гражданское общество, независимую прессу и беспрепятственное выражение особого мнения", - сказала Анаис Марин, Специальный докладчик ООН по вопросу о положении в области прав человека в Беларуси.





Большинство инцидентов произошло после ареста известного блогера Сергея Тихановского, которого арестовали 6 мая. Арест Сергея Тихановского вызвал протесты по всей стране, во время которых демонстранты требовали его освобождения. Находясь в заключении, Сергей Тихановский объявил о своем намерении баллотироваться в президенты. Однако его регистрация была отклонена, и это решение вызвало новые протесты в нескольких белорусских городах, особенно в Гродно , где он был впоследствии повторно арестован 29 мая.





До настоящего времени, по крайней мере, 72 человека были оштрафованы и 69 человек были подвергнуты административному аресту на срок до 15 суток лишения свободы по обвинению в нарушении порядка проведения массовых мероприятий.





"Мы обеспокоены тем, что обвинения могут быть использованы в качестве инструмента, чтобы подавить критические голоса оппозиционных кандидатов, правозащитников, журналистов, блогеров и других представителей гражданского общества, включая медицинских работников. Особенно серьезно ограничение права на свободу выражения мнений в преддверии выборов," - сказала Марин.





Замечания Специального докладчика были поддержаны Специальным докладчиком по вопросу о правах на свободу мирных собраний и ассоциации, Специальным докладчиком по вопросу о положении правозащитников, Специальным докладчиком по вопросу о поощрении и защите права на свободу мнений и их свободное выражение, Специальным докладчиком по вопросу о праве каждого человека на наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья и Специальным докладчиком по вопросу о независимости судей и адвокатов.





"За два месяца до президентских выборов мы настоятельн призываем правительство прекратить практику подавления голосов представителей гражданского общества и обеспечить плюралистическую среду, в которой все люди могут безопасно и свободно осуществлять свое право на поиск и распространение информации, свои права на свободу выражения мнений, мирных собраний и ассоциаций," - заявила Марин.





Эксперты:





Анаис Марин, Специальный докладчик по вопросу о положении в области прав человека в Беларуси;





Клеман Ньялетсосси Вуль, Специальный докладчик по вопросу о правах на свободу мирных собраний и ассоциации;





Мэри Лолор, Специальный докладчик по вопросу о положении правозащитников;





Дэвид Кайе, Специальный докладчик по вопросу о поощрении и защите права на свободу мнений и их свободное выражение;





Дайниус Пурас, Специальный докладчик по вопросу о праве каждого человека на наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья ;





Диего Гарсия-Саян, Специальный докладчик по вопросу о независимости судей и адвокатов.