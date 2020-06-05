ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Президент Беларуси: мы очень заинтересованы в венгерских строителях и фармацевтах

05.06.2020 20:36 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Президент Беларуси и премьер-министр Венгрии провели переговоры в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы результат более интенсивных белорусско-венгерских отношений стал осязаем, нам нужен товарооборот хотя бы в полмиллиарда евро. Пока он чуть больше 250 миллионов, и стороны уверены: этого явно недостаточно.

Президент Беларуси: мы очень заинтересованы в венгерских строителях и фармацевтах

Наибольшие успехи в сфере машиностроения. Под Минском собирают поезда фирмы «Штадлер», и несколько двухэтажных составов, сделанных в Беларуси, скоро выйдут на венгерские линии. «Что еще можем предложить друг другу?» – спрашивает журналист венгерского телеканала.

Президент Беларуси: мы очень заинтересованы в венгерских строителях и фармацевтах

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы очень заинтересованы в ваших строителях, в ваших фармацевтах, которые производят очень хорошие лекарства и препараты.

Президент Беларуси: мы очень заинтересованы в венгерских строителях и фармацевтах

Наш министр здравоохранения называл виды и количество препаратов, которые мы используем. Это около 65 зарегистрированных и шесть находятся на регистрации. Слушайте, это хорошие объемы, большое количество препаратов для Венгрии, учитывая, что в Беларуси конкуренция очень высокая.

Люди в материале: Александр Лукашенко

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Президент Беларуси и премьер-министр Венгрии провели переговоры в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чтобы результат более...
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусь должна прекратить репрессии, которые подавляют альтернативное мнение - эксперты ООН
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.06.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
05.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика