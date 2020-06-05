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Премьер-министр Венгрии: мы отвергаем дискриминацию в атомной энергетике и готовы тесно сотрудничать с Беларусью

05.06.2020 20:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. И Беларусь, и Венгрия строят свои атомные электростанции, за это нас часто подвергают критике и давлению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: по нюансам строительства атомной станции, я думаю, Венгрия воспользуется нашей помощью и поддержкой

Но позиция двух стран практически идентична – никто не в праве указывать суверенным государствам, каким образом обеспечивать энергетическую безопасность страны.

Премьер-министр Венгрии: мы отвергаем дискриминацию в атомной энергетике и готовы тесно сотрудничать с Беларусью

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии:
Мы отвергаем дискриминацию в атомной энергетике и готовы тесно сотрудничать с Беларусью. Мы наблюдаем за проектом строительства АЭС в Островце, так как наша АЭС строится по аналогичному примеру. Думаю, что мы сможем поделиться друг с другом опытом и знаниями.

Люди в материале: Виктор Орбан, Лукашенко

 
 
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Новости Беларуси. И Беларусь, и Венгрия строят свои атомные электростанции, за это нас часто подвергают критике и давлению, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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Александр Лукашенко: по нюансам строительства атомной станции, я думаю, Венгрия воспользуется нашей помощью и поддержкой
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