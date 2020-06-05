Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. И Беларусь, и Венгрия строят свои атомные электростанции, за это нас часто подвергают критике и давлению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но позиция двух стран практически идентична – никто не в праве указывать суверенным государствам, каким образом обеспечивать энергетическую безопасность страны.





Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии:

Мы отвергаем дискриминацию в атомной энергетике и готовы тесно сотрудничать с Беларусью. Мы наблюдаем за проектом строительства АЭС в Островце, так как наша АЭС строится по аналогичному примеру. Думаю, что мы сможем поделиться друг с другом опытом и знаниями.