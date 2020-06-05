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Премьер-министр Венгрии: мы отвергаем дискриминацию в атомной энергетике и готовы тесно сотрудничать с Беларусью
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. И Беларусь, и Венгрия строят свои атомные электростанции, за это нас часто подвергают критике и давлению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Но позиция двух стран практически идентична – никто не в праве указывать суверенным государствам, каким образом обеспечивать энергетическую безопасность страны.
Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии:
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Премьер-министр Венгрии: мы отвергаем дискриминацию в атомной энергетике и готовы тесно сотрудничать с Беларусью
Новости Беларуси. И Беларусь, и Венгрия строят свои атомные электростанции, за это нас часто подвергают критике и давлению, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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