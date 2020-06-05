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Александр Лукашенко: по нюансам строительства атомной станции, я думаю, Венгрия воспользуется нашей помощью и поддержкой

05.06.2020 20:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. И Беларусь, и Венгрия строят свои атомные электростанции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: по нюансам строительства атомной станции, я думаю, Венгрия воспользуется нашей помощью и поддержкой

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы строите атомную станцию, примерно такую, как мы… такую же, как мы построили или заканчиваем строительство в Островце. Первый блок будет введен буквально днями. Думаю, что – и об этом Виктор сказал – это очень важно для Венгрии. 

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У нас есть колоссальный опыт совместного строительства с россиянами этой атомной станции. Скажу больше: мы ее построили, наши строители сами под патронатом и инжиниринговым контролем Российской Федерации. По нюансам строительства подобной станции, я думаю, вы воспользуетесь нашей помощью и поддержкой.

Александр Лукашенко: по нюансам строительства атомной станции, я думаю, Венгрия воспользуется нашей помощью и поддержкой

Эти предложения через считанные часы закрепили официально – подписали соответствующий меморандум. Он предусматривает обмен опытом в области эксплуатации АЭС, хранения и захоронения радиоактивных отходов.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Виктор Орбан

 
 
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Новости Беларуси. И Беларусь, и Венгрия строят свои атомные электростанции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко, Президент...
 
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