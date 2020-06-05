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Александр Лукашенко: по нюансам строительства атомной станции, я думаю, Венгрия воспользуется нашей помощью и поддержкой
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. И Беларусь, и Венгрия строят свои атомные электростанции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
У нас есть колоссальный опыт совместного строительства с россиянами этой атомной станции. Скажу больше: мы ее построили, наши строители сами под патронатом и инжиниринговым контролем Российской Федерации. По нюансам строительства подобной станции, я думаю, вы воспользуетесь нашей помощью и поддержкой.
Эти предложения через считанные часы закрепили официально – подписали соответствующий меморандум. Он предусматривает обмен опытом в области эксплуатации АЭС, хранения и захоронения радиоактивных отходов.
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Александр Лукашенко: по нюансам строительства атомной станции, я думаю, Венгрия воспользуется нашей помощью и поддержкой
Новости Беларуси. И Беларусь, и Венгрия строят свои атомные электростанции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко, Президент...
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