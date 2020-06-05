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Сотрудник Слуцкого РОЧС помог найти и задержать воришек

05.06.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Сотрудник Слуцкого РОЧС помог найти и задержать воришек

«Мы, жители третьего подъезда дома №13А по улице Ивановского, хотим поблагодарить Шевцова Владимира за помощь в поиске похитителей, которые обнесли весь подъезд, украв детские кроссовки. Спасибо, что есть такие люди, которые не оказались в стороне и нашли их. Это произошло 31.05.20. Благодарность от всего подъезда».

Такое сообщение прислал в Instagram SlutskGorod пользователь @abogdanovski.

Выяснилось, что Владимир Шевцов - сотрудник Слуцкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям. В тот вечер он был в гостях у друга, в какой-то момент зашла жена друга и сказала, что из тамбура пропали вещи. Жильцы сразу сразу подумали, что это какой-то розыгрыш, но вскоре узнали, что потерпел весь подъезд.

Соседи вызывали милицию, тем временем Владимир с другом решили поискать злоумышленников по горячим следам. Вскоре сотрудник Слуцкого РОЧС заметил неподалёку от магазина «Колосок» подозрительных подростков с пакетами. В пакетах были кроссовки, скейтборд, удочки, мяч...

Когда Владимир Шевцов привёл юношей к дому на Ивановского, милиция была уже на месте.


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«Мы, жители третьего подъезда дома №13А дома по улице Ивановского, хотим поблагодарить Шевцова Владимира за поиск похитителей, которые обнесли весь...
 
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