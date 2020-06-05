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Президент Беларуси подписал указ о льготном поступлении для срочников и выпускников аграрных классов

05.06.2020 21:08 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Выпускники профильных аграрных классов при поступлении в вуз на условиях целевой подготовки смогут зачисляться по результатам собеседования без вступительных испытаний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В том случае, если речь идет о сельскохозяйственных специальностях.

Президент Беларуси подписал указ о льготном поступлении для срочников и выпускников аграрных классов

Соответствующий указ подписал Президент. Также документ предоставляет преференции для молодых людей, прошедших военную службу, при наличии рекомендаций воинских частей.

Президент Беларуси подписал указ о льготном поступлении для срочников и выпускников аграрных классов

Помимо этого, Минтрансу поручено определить порядок отбора для получения высшего образования по отдельным специальностям гражданской авиации. Подготовку таких специалистов планируется начать с 2021 года на базе Белорусской академии авиации.

Люди в материале: Александр Лукашенко

 
 
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Новости Беларуси. Выпускники профильных аграрных классов при поступлении в вуз на условиях целевой подготовки смогут зачисляться по результатам собеседования...
 
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