ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Глава ФПБ: Собрано порядка 1 млн. подписей за Лукашенко. Почему не 10 миллионов?..

05.06.2020 21:24 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В поддержку претендента в кандидаты в президенты А.Лукашенко уже собрано порядка 1 млн. подписей.

Об этом сегодня заявил глава ФПБ Михаил Орда на первом в Минске пикете в поддержку Лукашенко.

«Мы на этой избирательной кампании делаем упор по сбору подписей в трудовых коллективах и по месту жительства. И могу сказать, что на сегодняшний день собрано порядка 1 миллиона подписей за выдвижение Александра Григорьевича Лукашенко кандидатом в президенты», - сообщил Орда.

Пикет проходил перед входом в ТРЦ “Dana Mall”. Стартовав в 16:20, мероприятие уже сдулось через два часа. Видимо, закончились согласившиеся отдать подписи за Лукашенко, которых подвозили на автобусах и приводили группками от входа в метро.

На пикете работали 6 сборщиков подписей: по 2 человека от БРСМ, Белой Руси и профсоюзов.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В поддержку претендента в кандидаты в президенты А.Лукашенко уже собрано порядка 1 млн. подписей.
 
Новости дня
Новости разные
 
Президент Беларуси подписал указ о льготном поступлении для срочников и выпускников аграрных классов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.06.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
05.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика