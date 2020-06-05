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На восстановление каких белорусских памятников архитектуры направят около 3 млн рублей?

05.06.2020 21:08 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Гольшанский и Кревский замки, Мстиславский костел и усыпальница белорусского шляхетского рода Ожешко. На восстановление и сохранение этих объектов исторического наследия будет направлено около 3 миллионов рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На восстановление каких белорусских памятников архитектуры направят около 3 млн рублей?

Александр Лукашенко 5 июня поддержал решение фонда Президента по поддержке культуры и искусства. Деньги пойдут на реставрацию и консервацию памятников архитектуры.

На восстановление каких белорусских памятников архитектуры направят около 3 млн рублей?

Кроме того, распоряжение главы государства предусматривает финансирование покупки фолиантов для Национальной Библиотеки Беларуси.

Люди в материале: Александр Лукашенко

 
 
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Новости Беларуси. Гольшанский и Кревский замки, Мстиславский костел и усыпальница белорусского шляхетского рода Ожешко. На восстановление и сохранение этих...
 
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