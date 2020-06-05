Источник материала: Новости Волковыска

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №209, вносящий корректировки в правила приема лиц для получения высшего образования первой ступени и среднего специального образования, сообщает пресс-служба президента.

Согласно документу, выпускникам аграрных классов средних школ при условиях поступления на целевую подготовку специалистов не нужны будут вступительные испытания – их зачислят по результатам собеседования.

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"Указом также предоставляются преференции для лиц, прошедших срочную военную службу (службу в резерве), при наличии рекомендации воинских частей", – уточнили в пресс-службе.

Бывшие срочники, согласно указу, при наличии на руках рекомендации от воинской части, в которых они служили, могут участвовать в конкурсе на получение образования в заочной и вечерней формах за счет бюджетных средств. Кроме того, в ссузы они могут поступать вне конкурса, это при условии, что они будут обучаться на востребованных экономикой специальностях.

"В числе преференций также поступление вне конкурса (для получения высшего образования) на специальности профиля "Здравоохранение" при наличии среднего специального медицинского образования", – рассказали в пресс-службе.

Также документ поручает Минтрансу определить порядок профессионального отбора лиц для получения высшего образования по отдельным специальностям гражданской авиации. Таких специалистов планируется начать готовить на базе Белорусской государственной академии авиации с 2021 года.