|
Правозащитники: как минимум 12 членов инициативной группы Светланы Тихановской были задержаны за последнюю неделю
Источник материала: Tut.by
После инцидента на пикете по сбору подписей за выдвижение Светланы Тихановской в Гродно 29 мая задержанными остаются четверо членов инициативной группы Светланы Тихановской и их помощники, в том числе Сергей Тихановский. Об этом
Из всех задержанных в Гродно в рамках уголовного дела задержаны четыре представителя инициативной группы: ее руководитель Сергей Тихановский, члены Дмитрий Фурманов, Евгений Резниченко и Артем Саков.
По информации правозащитников, с того момента еще восьмерых членов инициативной группы Светланы Тихановской задерживали или судили в административном порядке в разных городах Беларуси.
Утром 31 мая Владимир Мороз в Кобрине и Валерий Романович в Пинске
Также, по данным «Весны», была задержана Екатерина Таланкова из Могилева.
Многих членов инициативной группы Тихановской задержали 4 июня. Артур Синега из Новополоцка в этот день
Также 4 июня в Гродно
Однако среди задержанных есть не только члены или волонтеры инициативной группы Светланы Тихановской. Гродненец Сергей Колмыков, задержанный вместе с Тихановским 29 мая,
TUT.BY также пообщался с невестой задержанного в Гродно Виргилия Ушака Надеждой. Девушка рассказала, что молодой человек до событий 29 мая не имел никакого отношения к инициативной группе Светланы Тихановской.
— Вергилий 29 мая поехал в Гродно для того, чтобы поприсутствовать на пикете по сбору подписей за Светлану Тихановскую. Там он снимал пикет на видео. Насколько я поняла, он был не единственным оператором на пикете: те, кто снимал Сергея Тихановского, постоянно менялись. И получилось так, что именно Вергилий снимал момент, когда происходила неразбериха со странной женщиной и началось задержание. Насколько мне известно, ни с Сергеем, ни со Светланой Тихановскими, а также с кем-то из их инициативной группы он до этих событий не был знаком.
Девушка также пояснила, что Вергилий Ушак действительно
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правозащитники: как минимум 12 членов инициативной группы Светланы Тихановской были задержаны за последнюю неделю
Среди тех, кто до сих пор находится под стражей, четверо представителей инициативной группы, в том числе и ее руководитель Сергей Тихановский. Также ее членов...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)