Правозащитники: как минимум 12 членов инициативной группы Светланы Тихановской были задержаны за последнюю неделю

Источник материала: Tut.by

После инцидента на пикете по сбору подписей за выдвижение Светланы Тихановской в Гродно 29 мая задержанными остаются четверо членов инициативной группы Светланы Тихановской и их помощники, в том числе Сергей Тихановский. Об этом сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Из всех задержанных в Гродно в рамках уголовного дела задержаны четыре представителя инициативной группы: ее руководитель Сергей Тихановский, члены Дмитрий Фурманов, Евгений Резниченко и Артем Саков.

По информации правозащитников, с того момента еще восьмерых членов инициативной группы Светланы Тихановской задерживали или судили в административном порядке в разных городах Беларуси.

Утром 31 мая Владимир Мороз в Кобрине и Валерий Романович в Пинске задерживались «в качестве свидетелей», а Александра Милюка задержали в Мостах — всех троих в итоге отпустили. В Березе в тот же день был задержан Максим Ковалевич — его продержали в местном РУВД до вечера, а затем отпустили.

Также, по данным «Весны», была задержана Екатерина Таланкова из Могилева.

Многих членов инициативной группы Тихановской задержали 4 июня. Артур Синега из Новополоцка в этот день получил 15 суток. Ольга Корякина, девушка находящегося в СИЗО № 1 вместе с Сергеем Тихановским и другими Дмитрия Фурманова из Гродна, задерживалась для обыска, но после была отпущена.

Также 4 июня в Гродно был задержан волонтер инициативной группы Тихановской Владимир Книга.

Однако среди задержанных есть не только члены или волонтеры инициативной группы Светланы Тихановской. Гродненец Сергей Колмыков, задержанный вместе с Тихановским 29 мая, по словам его девушки Ирины , вообще не имеет отношения к пикету и сбору подписей, они с Сергеем просто в тот день проходили мимо, что даже попало на видео с дрона. Вечером 5 июня Колмыков сообщил своей девушке, что был освобожден из СИЗО .

TUT.BY также пообщался с невестой задержанного в Гродно Виргилия Ушака Надеждой. Девушка рассказала, что молодой человек до событий 29 мая не имел никакого отношения к инициативной группе Светланы Тихановской.

— Вергилий 29 мая поехал в Гродно для того, чтобы поприсутствовать на пикете по сбору подписей за Светлану Тихановскую. Там он снимал пикет на видео. Насколько я поняла, он был не единственным оператором на пикете: те, кто снимал Сергея Тихановского, постоянно менялись. И получилось так, что именно Вергилий снимал момент, когда происходила неразбериха со странной женщиной и началось задержание. Насколько мне известно, ни с Сергеем, ни со Светланой Тихановскими, а также с кем-то из их инициативной группы он до этих событий не был знаком.

Девушка также пояснила, что Вергилий Ушак действительно объявлял голодовку , поэтому отказался от передач, еще когда был в ИВС. Голодовка продлилась с вечера пятницы до вечера понедельника. Девушка через адвоката убедила молодого человека ее прекратить, чтобы он не вредил своему здоровью.