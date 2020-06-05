Выборы приходят в Волковыск - где можно поставить свою подпись за кандидата

Источник материала: Новости Волковыска

С момента начала сбора подписей за выдвижение кандидатов в президенты прошло две недели, до завершения осталось столько же. В Волковыске активно пока собирали подписи только за одного кандидата — действуещего главу государства, глава предвыборного штаба которого уже сообщил, что миллион подписей собран даже без пикетов.

Другим же кандидатам приходится обходиться без административного ресурса и расчитывать только на искреннюю поддержку людьи их кандидатур. Завтра, в субботу 6 июня и в воскресенье 7 июня с 10:00 до 16:00 в Волковыске пройдут пикеты по сбору подписей за Виктора Бабарико.

Свою подпись можно будет поставить на улице Ленина недалеко от Кафе "Винтаж" (пиццерия) и БПС-Сбербанка (карта внизу статьи). При себе необходимо иметь паспорт!

Биография Виктора Бабарико

В 1988 году окончил механико-математический факультет Белорусского государственного университета. Трудовую деятельность начинал в НПО порошковой металлургии, откуда ушел в 1995 году с должности начальника отдела внешнеэкономических связей. В этом же году окончил Академию управления при Кабинете министров Беларуси, а пять лет спустя — магистратуру Белорусского государственного экономического университета.

В банковской системе Беларуси работал с 1995 года. Председателем правления «Белгазпромбанка» стал в июле 2000 года. В 2008 году получил диплом Комиссии Республики Беларусь по делам ЮНЕСКО «за большой вклад в развитие интернациональных культурных связей». В 2014 году — почётное звание «Меценат культуры Беларуси». Лучший управляющий 2016 года и топ-менеджер 2018 года по версии банковской премии «Банк года».

В 2018 году по инициативе Виктора Бабарико «Белгазпромбанк» профинансировал издание 15 000 экземпляров пятитомника Светланы Алексиевич для передачи их в дар белорусским библиотекам. Также при его содействии в Беларусь были возвращены картины Марка Шагала и подлинник Библии Скарины.

Последение заявления Виктора Бабарико

«Мы должны поверить в себя. Мы должны поверить и знать, что мы не народец. Мы народ, и нам отказывают в праве выбора. Даже сегодня прозвучало, что мы принадлежим кому-то и эти «они» не отдадут страну. Нас лишают права выбора даже сейчас, внутри, когда говорят, мы создали и мы не отдадим. Слушайте, кто это «мы»? Вот я считаю, что выбор народа будет 9 августа, мы и разберемся», — заявил Бабарико на встрече с журналистами и членами совей инициативной группы 4 июня в Витебске (трансляция была организована на youtube-канале претендента).

Он вновь подчеркнул, что хочет вернуть в Конституцию ограничение количества президентских сроков

«В конституционной реформе для меня самое важное — два срока. Свобода выбора каждые пять лет. Эксперименты можно делать только пять лет. Всё, не доказал — уйди. Мы даже не научились этого делать. Вот я очень хочу, чтобы мы научились это делать».

Также Виктор Бабарико затронул тему развития регионов: он подчеркнул, что развиваться регионы должны пропорционально вкладу в экономику. Это больная тема для жителей Волковыска: ведь налоги нашего города идут в республиканский бюджет и потом распределяются уже "по желанию" Минска, а они должны делать комфортнее нашу жизнь.





Напомним еще раз, что при себе необходимо иметь паспорт