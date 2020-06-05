Отвлеклась на мгновение. В ДТП угодили мама с ребёнком в Барановичском районе

Источник материала: ОНТ

МИМО ТРАССЫ. Барановичский район. На 234-м километре трассы М1 произошло ДТП. Автомобиль Hyundai покинул проезжую часть, перелетел мелиоративный канал и несколько раз перевернулся.

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Как выяснилось, за рулём машины была минчанка 1981 года рождения. На заднем сидении в специальном удерживающем устройстве она везла своего 7-летнего сына. В какой-то момент женщина отвлеклась от управления автомобилем и повернулась к ребёнку. Секунды хватило, чтобы Hyundai на мокром асфальте опасно изменил траекторию. Ремни безопасности уберегли водителя и её сына от тяжёлых последствий. Обоих в медучреждении осмотрели врачи и пришли к выводу, что госпитализация не требуется.

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