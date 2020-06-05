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Александр Лукашенко о международной критике: давить будут со всех сторон, и выдержат только сильные
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В формате живого общения. Президент Беларуси и премьер-министр Венгрии провели переговоры в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Встреча Александра Лукашенко и Виктора Орбана (который, к слову, стал первым из венгерских лидеров, посетивших нашу страну), несмотря на явный экономический уклон, носила более стратегический характер. Политики обсудили роль и значение наших стран в восточно-европейском регионе. А чтобы результат более интенсивных белорусско-венгерских отношений стал осязаем, нам нужен товарооборот хотя бы в полмиллиарда евро. Пока он чуть больше 250 миллионов, и стороны уверены: этого явно недостаточно.
Алена Сырова, корреспондент:
Те, кто знает нашего Президента и хоть немного наслышан о Викторе Орбане, венгерском премьер-министре, такому ходу событий вряд ли удивились. Оба лидера давно снискали славу политиков со своим мнением и взглядами на происходящее, даже когда их позиция не совпадает с той, что у большинства. По этой причине, например, Орбана даже окрестили «непослушным ребенком номер один Европейского союза».
Хотя решения он принимает далеко не детские. Чего стоило хотя бы стать на сторону Беларуси и ратовать за отмену санкций в отношении нас? Или вот, как сегодня, приехать с официальным визитом в страну, которая пошла своим путем в борьбе с пандемией.
Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии:
За всю историю дипотношений наших стран – это 28 лет – нынешний визит с венгерской стороны первый на таком высоком уровне. Александр Лукашенко был в Будапеште в далеком 1994-м. Спустя несколько лет встречался с Виктором Орбаном на полях различных форумов (сегодня гость напомнил об этом нашему Президенту). Но дальше дело почему-то не шло. А ведь это упущенное время и возможности не только для Беларуси и Венгрии, но и для ЕАЭС и Евросоюза.
Виктор Орбан:
Разговор 5 июня длился без малого два часа. За этого время успели обсудить и проекты в экономике, и геополитические вопросы. Пришли к выводу, что за пару лет мы достичь товарооборота в полумиллиард долларов.
Виктор Орбан поддержал белорусского Президента – сфер более чем достаточно. Венгрия сейчас как раз активно работает над тем, чтобы уравновесить свою экономику и расширить сотрудничество со странами вне Евросоюза.
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С новым главой правительства довольно многочисленная венгерская делегация (что само по себе верный признак заинтересованности) детально обсудила, какие проекты будут реализованы, чтобы достичь товарооборота, на который нацелили руководители стран. Венгрия взяла курс на зеленые технологии – мы готовы в этом помогать. Возможно скооперироваться в производстве электробусов и автобусов.
Президенты же признались, что внушительная часть их разговора была посвящена геополитическим вопросам. Обсудили конфликт в Украине: пришли к согласию, что Минские соглашения – единственный вариант урегулирования ситуации. Затронули и изменения мира после пандемии COVID-19.
Беларуси, как и Венгрии, немало критики доставалось за меры борьбы с эпидемией и подходы к решению экономических последствий. Пользуясь возможностью, журналистка спросила: почему так?
Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии:
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мне в переговорах, когда мы в узком кругу обсуждали многие вопросы, понравилась тема, которую премьер-министр поднимал в плане идентичности. В плане в хорошем смысле такого национализма, патриотизма, если хотите, народов. Вот этот момент и этот фактор будет играть немаловажную роль после этой пандемической истории. Мы к этому готовы, Венгрия – тем более, несмотря на то, что она находится в тесном Европейском союзе. Мы это приветствуем, и это одна из основ нашего будущего сотрудничества.
В целом Президент Беларуси и премьер-министр Венгрии сошлись во мнении, что впереди непростое для наших экономик время, которое вместе с тем может стать благодатной почвой для роста, главное, не сворачивать с выбранного пути и тщательно подбирать партнеров.
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Новости Беларуси. В формате живого общения. Президент Беларуси и премьер-министр Венгрии провели переговоры в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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