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Для борьбы с эпидемией COVID-19. В Лиде разгрузили пять фур гуманитарной помощи из Польши

06.06.2020 — Разное | Lida.Info  
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Источник материала: Lida.Info

Для борьбы с эпидемией COVID-19. В Лиде разгрузили пять фур гуманитарной помощи из Польши

В Беларусь прибыла вторая партия гуманитарной помощи из Польши для борьбы с эпидемией COVID-19, сообщает БЕЛТА.

На оформление в транспортно-логистический центр «Минск-Белтаможсервис-2» приехали 40 фур, еще пять машин разгрузились в Лиде. Общая масса груза составила 300 т.

Поляки передали дыхательную аппаратуру, лекарства, несколько миллионов защитных и медицинских масок одноразового использования, антисептическую жидкость, защитные халаты, комбинезоны биологической защиты, медицинские щитки, ПЦР-тесты.

Как заявил накануне госсекретарь канцелярии польского премьер-министра Михал Дворчик, это крупнейшая партия гуманитарной помощи в истории современной Польши.

Груз был перевезен машинами Государственной противопожарной службы, Государственной полиции и Пограничной службы. Под Минском гуманитарную помощь из Польши встречали представители Министерства здравоохранения, Министерства иностранных дел и посольства Польши в Беларуси. Медицинское оборудование, изделия и препараты передадут Республиканскому центру организации медицинского реагирования, а также Гродненской областной инфекционной клинической больнице, районным больницам Щучина, Лиды, Сморгони, Волковыска.

«Польша и Беларусь являются соседями. Мы стараемся показать, что соседу надо помогать в сложных условиях. Можно очень много говорить про соседство, солидарность и дружбу, но лучше это показывать на практике. Мы стараемся это делать, — сказал заместитель посла Польши в Беларуси Мартин Войтеховский. — Наше сотрудничество является очень важным, мы сильно ценим его и хотим развивать».

Гуманитарная помощь была выделена польским правительством, но транзит организован с помощью структур Евросоюза. «То есть это общее польско-европейское мероприятие», — пояснил дипломат.

Заместитель министра здравоохранения Борис Андросюк пояснил, что в ближайшие дни груз будут оформлять, а на следующей неделе его распределят по больницам.

Признательность польской стороне также выразили в белорусском МИД. «Мы уверены, что это не просто символический жест, а знак добрососедских, дружественных отношений двух стран в непростое для всего мирового сообщества время», — подчеркнули в министерстве.

Первая партия гуманитарной помощи прибыла в Беларусь 24 апреля. Тогда привезли дезинфицирующие средства (50 тыс. л), антисептики (30 тыс. л) и хирургические маски (100 тыс. штук), необходимые для борьбы с COVID-19.

 
Теги: Минск
 
 
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В Беларусь прибыла вторая партия гуманитарной помощи из Польши для борьбы с эпидемией COVID-19, сообщает БЕЛТА. На оформление в транспортно-логистический центр...
 

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