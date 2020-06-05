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300 тонн. В Беларусь прибыла крупнейшая партия помощи из Польши

05.06.2020 23:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларусь прибыла партия помощи из Польши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

300 тонн. В Беларусь прибыла крупнейшая партия помощи из Польши

5 фур разгрузились в Лиде, еще 40 добрались до Минска. Общая масса груза составила 300 тонн. Польская сторона передала аппараты ИВЛ, лекарства, несколько миллионов защитных и медицинских масок одноразового использования, антисептическую жидкость, защитные халаты, комбинезоны биологической защиты, медицинские щитки, ПЦР-тесты.

300 тонн. В Беларусь прибыла крупнейшая партия помощи из Польши

Это крупнейшая партия помощи в истории современной Польши. Медицинское оборудование, изделия и препараты передадут Республиканскому центру организации медицинского реагирования, а также Гродненской областной инфекционной клинической больнице, районным больницам Щучина, Лиды, Сморгони, Волковыска.

300 тонн. В Беларусь прибыла крупнейшая партия помощи из Польши

Мартин Войтеховский, заместитель посла Польши в Беларуси:
Польша и Беларусь являются соседями. И мы стараемся показать, что соседу надо помогать в сложных условиях. Для нас это достаточно спонтанно, достаточно натурально. Можно очень много говорить про соседство, про солидарность, про дружбу, но лучше это показывать на практике. И мы стараемся это делать.

300 тонн. В Беларусь прибыла крупнейшая партия помощи из Польши

Напомним, первая партия помощи из Польши прибыла в Беларусь в апреле. Тогда привезли дезинфицирующие средства, антисептики и хирургические маски.

Люди в материале: Мартин Войтеховский

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Беларусь прибыла партия помощи из Польши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 5 фур разгрузились в Лиде, еще 40 добрались до Минска....
 
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