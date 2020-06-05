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Стоимость нефти Brent поднялась выше 41 доллара за баррель

06.06.2020 06:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. Стоимость нефти Brent впервые за три месяца поднялась выше 41 доллара за баррель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Цена черного золота марки WTI также возросла и составляет почти 39 долларов за баррель.

Стоимость нефти Brent поднялась выше 41 доллара за баррель

Котировки растут на фоне новостей о предстоящих встречах стран ОПЕК, а также государств, не входящих в организацию. Как ожидается, переговоры состоятся 6 июня. Главной темой для обсуждения станет вопрос продления действующего уровня сокращения добычи нефти.

Стоимость нефти Brent поднялась выше 41 доллара за баррель

Напомним, сейчас между странами ОПЕК+ действует соглашение, согласно которому страны договорились сокращать добычу черного золота почти на 10 миллионов баррелей в сутки. В конце июня срок действия договоренности истекает.

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Теги: Новости
 
 
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Новости мира. Стоимость нефти Brent впервые за три месяца поднялась выше 41 доллара за баррель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Цена черного золота марки...
 
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