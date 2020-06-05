|
Стоимость нефти Brent поднялась выше 41 доллара за баррель
Источник материала: СТВ
Новости мира. Стоимость нефти Brent впервые за три месяца поднялась выше 41 доллара за баррель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Цена черного золота марки WTI также возросла и составляет почти 39 долларов за баррель.
Котировки растут на фоне новостей о предстоящих встречах стран ОПЕК, а также государств, не входящих в организацию. Как ожидается, переговоры состоятся 6 июня. Главной темой для обсуждения станет вопрос продления действующего уровня сокращения добычи нефти.
Напомним, сейчас между странами ОПЕК+ действует соглашение, согласно которому страны договорились сокращать добычу черного золота почти на 10 миллионов баррелей в сутки. В конце июня срок действия договоренности истекает.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости мира. Стоимость нефти Brent впервые за три месяца поднялась выше 41 доллара за баррель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Цена черного золота марки...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)