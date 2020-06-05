ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Алабаме в горящем доме нашли тела 7 человек

06.06.2020 06:52 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости США. В Соединенных Штатах Америки не утихают протесты против расовой дискриминации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Алабаме в горящем доме нашли тела 7 человек

В Нью-Йорке за минувшие сутки в ходе беспорядков арестованы три сотни человек. Всех их обвиняют в мародерстве и нападении на правоохранителей. Некоторые демонстранты бросали в полицейских камни и бутылки с зажигательной смесью.

Всего с начала беспорядков по всей стране задержаны свыше 10 тысяч бунтующих.

В Алабаме в горящем доме нашли тела 7 человек

За период протестов во многих американских городах участились случаи стрельбы. Из последних – инцидент в Алабаме. В горящем доме обнаружили расстрелянные тела семи человек. Связано ли это преступление с протестами, выясняют специалисты. Но такая возможность не исключается.

Люди в материале: нет

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости США. В Соединенных Штатах Америки не утихают протесты против расовой дискриминации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Нью-Йорке за минувшие...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Казахстане на заправке взорвалась автоцистерна. Ударная волна разрушила здание
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика