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До конца июня будет закрыта часть улицы Жуковского. Шесть автобусов поменяют маршрут

06.06.2020 06:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Большая дорожная стройка на Жуковского. В выходные, 6-7 июня, здесь скорректируют движение транспорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

До конца июня будет закрыта часть улицы Жуковского. Шесть автобусов поменяют маршрут

На участке от улицы Могилевской до Воронянского кладут асфальт. Идет подготовка к открытию будущей станции метро «Ковальская Слобода».

До конца июня будет закрыта часть улицы Жуковского. Шесть автобусов поменяют маршрут

Транспорт пойдет в объезд. Изменения коснутся автобусов № 24, 65, 4Д, а также маршрутных такси. По обновленному маршруту транспорт будет курсировать до конца июня.

До конца июня будет закрыта часть улицы Жуковского. Шесть автобусов поменяют маршрут

Алексей Косинский, заместитель начальника отдела организации пассажирских перевозок ГП «Столичный транспорт и связь»:
Изменения коснутся шести действующих маршрутов – это три коммунальных и три экспрессных автобусных маршрута. Они просто изменят свои трассы и будут объезжать закрытый участок. Часть пойдет по Воронянского, Чкалова, а часть – по Володько, Могилевской.

Люди в материале: Алексей Косинский

 
 
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Новости Беларуси. Большая дорожная стройка на Жуковского. В выходные, 6-7 июня, здесь скорректируют движение транспорта, сообщили в программе «Столичные...
 
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