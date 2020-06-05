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"Мы готовы всех простить. И помирить". Как прошел пикет с Цепкало в его родном Гродно

06.06.2020 07:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вечером 5 июня на Советской площади в Гродно было многолюдно: гродненцы пришли лично поприветствовать своего земляка Валерия Цепкало, который приехал в город в рамках предвыборного турне по Беларуси. Бывший глава ПВТ и дипломат идет в президенты под лозунгом "Беларусь будущего" и проповедует довольно миролюбивую риторику - как, впрочем, его соратники и сборщики подписей.

"Мы готовы всех простить. И помирить". Как прошел пикет с Цепкало в его родном Гродно
За полчаса до начала встречи на площади довольно оживленно: гродненцы разных возрастов активно подходят к нескольким точкам, где сборщики подписей в фирменных синих майках, масках и перчатках с энтузиазмом переписывают паспортные данные и рассказывают о своем кандидате. В палатке неподалёку расположились сборщики за Тихановских, и хоть сегодня не на их улице "праздник", они довольно громко напоминают о себе доносящейся из динамиков музыкой и песней "Не быць скотам". 



- Сколько подписей вы уже собрали? Успеваете? - спрашиваем у Натальи, сборщицы подписей за Цепкало.

- За все время собрали в общей сложности около 70 тысяч. Люди подходят, интересуются, работа идет, - улыбаясь, в медицинской маске, отвечает она.

- И что вы рассказываете людям о своем кандидате?

- Наш кандидат самый интеллигентный, культурный, дипломатичный. Мы этим выделяемся. Мы не хотим ни с кем воевать и спорить, а хотим сплотить белорусов, чтобы вместе строить Беларусь будущего.

- Как думаете, поможет ли эта дипломатия в рамках жесткой риторики и даже угроз со стороны властей? 

- Мы готовы всех простить. И помирить. Мы за то, чтобы белорусы были едины и не делились на лагери, - уверенно отвечает Наталья. 



Наконец пришел и сам кандидат в кандидаты вместе с женой и членами своего штаба. В красной кепке, джинсах и кроссовках. В общем, отдаленно напоминающий дипломата, "в доску свой" человек. Гродненцы встретили его аплодисментами.

Валерий начал со своей биографии и отметил, что Гродно - это его вторая родина, город, в который он всегда любит приезжать. 

- У меня тут мама живет, папа похоронен, у меня тут огромное количество друзей и контактов. И считаю, что Гродно - идеальный город в соотношении поиска работы и возможностью комфортно жить, - отметил Цепкало.



По его словам, синонимом успеха является способность к переменам, мы должны постоянно меняться сами и менять общество, страну, в которой мы живем, и менять власть.

-  Мы должны показать людям, что есть иной путь, путь перемен. Мы должны развиваться и двигаться вперед. На фоне развивающегося мира мы уже 10 лет живем в стагнации. Зачем далеко ходить: 20 лет назад поляки приезжали сюда и все скупали. Но они провели правильные реформы, построили демократическое общество, которое допускает гораздо меньше ошибок чем любой авторитарный режим, и сейчас мы уже туда ездим. Один Гродно ежегодно оставляет в Белостоке 350 млн долларов в виде покупок. Я хотел бы создать такую Беларусь, чтобы к нам снова хотели приезжать. Где у нас было бы все дешевле, качественнее, лучше, - говорит Цепкало. 

И, похоже, искренне в это верит, как и в то, что сможет построить из Беларуси один большой ПВТ. На пути к этому, правда, нужно много работать и реформировать 5 отраслей (по сути, нужно реформировать абсолютно все): промышленность, сельское хозяйство, здравоохранение, образование и систему государственного управления (куда входит и избирательная система).

- Все это предполагает построение механизмов мотивации, когда люди будут работать не из-под плетки, не из-за боязни потерять нищенское рабочее место, а с большим личным интересом, получая большие, хорошие деньги за свой труд и вкладывая их туда, куда посчитают нужным - в здравоохранение, образование, инфраструктуру, строительство жилья. Мы должны создавать условия, при котором люди будут зарабатывать по 1000-2000 долларов, и сами будут принимать решения, куда эти деньги направлять. Если у человека нет работы, он просто уедет из страны туда, где может зарабатывать. 

Задачи, которые ставит Цепкало: раскрепостить людей, создать хороший инвестиционный климат, сделать так, чтобы к нам приезжали европейцы из самых разных стран. При этом он постоянно приводит в пример другие страны - вот, например, у поляков за последние 10 лет экономика выросла на 70%, Америка выросла на 60%, Китай - 270%. 

- Нас же накрыла депрессия, безнадега, отсутствие проекта будущего лишает нас оптимизма. Мы все это поменяем и увидим белорусов свободными, радостными и открытыми людьми, - сказал Цепкало и сорвал аплодисменты.



Гродненцы задавали довольно много вопросов. О том, стоит ли Цепкало объединяться с Бабарико и действовать сообща, есть ли план по недопущению фальсификаций при подсчете голосов на выборах, о "распятой" белорусской Конституции, про АЭС, белорусскую армию, образование и так далее. 



- Сейчас не стоит задача объединиться с кем-то, а скорей создать разнообразие взглядом на будущее Беларуси. Пусть это видение будущего формируют разные кандидаты. Слушайте также и действующего главу страны, пусть рассказывает, как при нем развивалась страна последние 26 лет - последнюю фразу Цепкало гродненцы встретили неодобрительно:

- Устали мы его уже слушать.

- Он развалил уже все что только можно!

Но Цепкало продолжил говорить о важности выбора, ссылаясь на международный опыт, который нужно к нам адаптировать.

- Не нужно изобретать велосипед. Нужно изучить, у кого что лучше получалось, и это заимствовать, - убежден Цепкало.



- Какими языками владеете? - спросил мужчина из толпы.

- Владею финским, английским, в пассиве - польским. И это важно для руководителя страны, чтобы выстраивать диалог с другими странами. Да, у нас есть партнёры в России, мы рассматриваем Россию и Украину как два братских народа, где мы чувствуем себя как дома. Но это не означает, что нам не нужно вести диалог с Германией, США, Японией и так далее. Мы учимся у других, чтобы потом самим учить. Как мы сделали с программированием, так и должны делать во всех областях. 

- А как у вас с белорусским языком?

- Это наша матчына мова. У меня в школе, кстати, по белорусскому языку была пятерка. Обещаю, что буду подтягивать. Сейчас немного стесняюсь говорить, но быстро этот недостаток ликвидирую. Мне по работе белорусский был не очень нужен, но я понимаю, что в будущем должен буду давать пример использования национального языка. Я буду таким примером, - пообещал Цепкало.



По его словам, президент - это не Бог, это менеджер, который должен убеждать парламент и общественность в том, что то или иное действие делает правильно.

- Это неправильно, когда один человек скажет что-то, и все бегут исполнять. Нельзя каждый день думать о том, какое настроение сегодня у президента. Это неправильно. Он не Бог, не царь, не герой, а такой же гражданин Беларуси, как и мы. Но он как менеджер, получив деньги в виде налогов, должен перед нами отчитываться за каждую потраченную копейку, - говорит Цепкало.

О судах и люстрации


Первое время Цепкало предлагает приглашать иностранных судей, которые могли бы помочь реформировать белорусскую судебную систему по лучшим образцам.

- А еще нужно транслировать все судебные заседания в интернете, тогда судье будет просто стыдно принимать решение не по совести, - говорит Валерий Цепкало.

При этом он заявил о том, что нужно менять отношение к чиновникам и рассматривать их как партнеров, а не соперников, особенно в отношении поддержки местного бизнеса.

Помня о пропавших белорусских политиках, а также о бесчисленных примерах судебных решений, нарушающих Конституцию и права белорусов, мы не могли не спросить Валерия Цепкало о том, что после смены власти нужно делать с судьями и чиновниками, которые нарушали закон и Конституцию для поддержки действующего режима. 

- Я противник люстрации. Я помню, как это было в соседней Польше. Когда "Солидарность" пришла к власти, идея люстрации витала в воздухе. Но она там не была реализована. Как не была реализована в Чехии или Словакии. Они смогли сформировать новый национальный консенсус. Мы должны видеть в каждом гражданина Беларуси. Я очень надеюсь, что не только гражданскому обществу, обычным людям, но и тем, кто выполняет теперь государственные функции, тоже хочется свободы, нормальной жизни и развития страны. Среди них есть много профессионалов и нормальных людей. Я хочу сделать их союзниками, чтобы они помогали строить и развивать новую Беларусь. Чиновники могут поменяться очень быстро, главное, чтобы поменялся импульс сверху, - уверен Цепкало.



После пикета Валерия Цепкало и его жену Веронику "разрывали" со всех сторон для совместного фото. 

- Насколько сложно быть женой человека, который решился в нашей стране пойти в президенты? - спрашиваем у Вероники Цепкало.

Она ответила как истинная жена дипломата - дипломатично:

- Я во всем поддерживаю своего мужа и его решения. Мы выразили солидарность со Светланой Тихановской после событий, произошедших в Гродно, поставив подпись за ее выдвижение в кандидаты в президенты. Сами же надеемся на лучшее, верим, что с нами белорусский народ, и это дает силы идти дальше. 



После пикета не покидало ощущение, что сторонники Цепкало, как и он сам, такие "белорусские хиппи"- мирные люди, готовые отвечать улыбками на любую агрессию и хамство государственной машины. Подождав, пока с Валерием отфотографируется большая очередь желающих ("Я тебе перезвоню, сейчас с президентом фоткаться буду. Не, с будущим", - прикрыв рот рукой, пришептывает рядом молодой человек), решили прояснить ситуацию.

- Валерий, со стороны кажется, что вы готовы идти на встречу с режимом с цветами в руках, тогда как у власти в руках большая дубинка. Звучат жесткие заявления властей и даже угрозы в применении силы. Вы верите в их реалистичность?

- Я не вижу альтернативы, мы можем на агрессию и хамство отвечать только так. Приведу в пример Махатма Ганди и его философию непротивления злу насилием. 

- Что по-вашему будет 10 августа?

- Время покажет.
 
Теги: Гродно
 
 
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Вечером 5 июня на Советской площади в Гродно было многолюдно: гродненцы пришли лично поприветствовать своего земляка Валерия Цепкало, который приехал в город в...
 
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