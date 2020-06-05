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В Казахстане на заправке взорвалась автоцистерна. Ударная волна разрушила здание

06.06.2020 06:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Казахстана. Мощный взрыв прогремел 5 июня на автомобильной газозаправочной станции в казахстанском городе Атырау, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пострадали 4 человека.

В Казахстане на заправке взорвалась автоцистерна. Ударная волна разрушила здание

На воздух взлетела автоцистерна, перевозившая газо-воздушную смесь. Ударной волной разрушило расположенное неподалеку здание. Вспыхнул пожар. В тушении пламени были задействованы свыше 20 человек и несколько единиц техники. На полную ликвидацию возгорания потребовался час.

В Казахстане на заправке взорвалась автоцистерна. Ударная волна разрушила здание

Размер нанесенного ущерба и причины взрыва устанавливают специалисты. По предварительным данным, произошел хлопок газовоздушной смеси, после чего газ загорелся.

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Новости Казахстана. Мощный взрыв прогремел 5 июня на автомобильной газозаправочной станции в казахстанском городе Атырау, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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