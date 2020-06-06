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«Сказки от Румяши»: брестчанка создала домашний театр

06.06.2020 10:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Знакомьтесь – Валя. Она же Ля. Она же Румяша. Под вторым псевдонимом Валентину Романюк сегодня многие знают как больничного клоуна. Третье имя тоже когда-то «носилось» вместе с красным носом, но маленьким пациентам было трудно его произносить, поэтому Румяша временно получила отставку.

«Сказки от Румяши»: брестчанка создала домашний театр

Веселый псевдоним пригодился снова, когда Валя придумала новый образ – доброй сказочницы. В середине марта девушка впервые вышла на подмостки домашнего театра и запустила проект в инстаграме.

Сочинять, снимать и выкладывать сказки в интернет Валентина начала, когда центр детского развития «Первый шаг», где она работает педагогом по актерскому мастерству, перешел на дистанционное обучение, а в больницах, куда она приходит в образе клоунессы, чтобы подбодрить маленьких пациентов, был введен карантин.

«Сказки от Румяши»: брестчанка создала домашний театр

– Катализатором моего проекта «Сказки от Румяши» действительно послужила пандемия, невозможность работать в привычном формате, – рассказала Zarya.by Валентина. – Оказавшись дома, конечно, я начала очень скучать по детишкам. Некуда было девать и собственную энергию, ведь, как любому творческому человеку, мне постоянно нужно в чем-то себя реализовывать. Стало очевидно, что делать это в нынешних условиях можно только в интернете – тем более активно набирали оборот всевозможные вебинары и прямые эфиры. Совокупность всех этих факторов и привела к идее создать виртуальный домашний театр.

Так совпало, что незадолго до проекта Валентина прошла онлайн-курс по постановке голоса у московского театрального педагога Татьяны Давыдовой. Это очень помогло девушке почувствовать уверенность в себе и найти свой стиль повествования. А в целом на образ Румяши ее вдохновила знаменитая «бабушка в окошке», которая появлялась в сказках Александра Роу.

– Моим профессиональным ориентиром стала актриса Анастасия Платоновна Зуева, – делится с нами начинающая сказочница. – Также меня очень мотивировали спектакли наших брестских коллективов: театра «Напротив» и театра кукол, которые я очень люблю.

«Сказки от Румяши»: брестчанка создала домашний театр

Валин муж Александр, который работает программистом и, казалось бы, далек от творчества, тем не менее активно поддержал идею супруги с домашним театром. Именно он помогает ей настраивать свет и звук перед съемками. В остальном же девушка справляется сама: она и сценарист, и художник, и режиссер, и актер.

– Всё начинается с поиска сказки: материал беру обычно в интернете, а потом адаптирую его под себя. Очень важно, чтобы история вдохновляла на работу, тогда всё получается, – рассуждает Румяша. – Сказки стараюсь делать незатянутыми, чтобы они не успели наскучить зрителям.

Импровизированную сцену Вале помог смастерить муж. А вот декорации и кукол она изготавливает своими силами буквально из всего, что попадается под руку: картона, зубочисток, прищепок, вязальных ниток и даже носков.

– Со временем коллеги из «Первого шага» привезли мне целый чемодан готовых кукол, но я использую лишь некоторые из них, потому что «своё», куда ты вкладываешь душу, на сцене ведет себя совершенно иначе, – с улыбкой признается актриса.

«Сказки от Румяши»: брестчанка создала домашний театр

«Сказки от Румяши» довольно быстро нашли свою аудиторию. Сегодня их с большим удовольствием смотрят перед сном не только малыши, но и взрослые. По отзывам первых зрителей, бархатный голос рассказчицы здорово убаюкивает, действуя лучше любого успокоительного.

В настоящее время уже готово шесть сказок. Все они сняты на телефон, но в планах супругов – приобрести профессиональную камеру, чтобы улучшить качество картинки и начать заливать видео не только в инстаграм, но и на ютуб.

– Идей на самом деле – море, – говорит Валентина. – Мне не хочется повторяться, поэтому каждый раз я стараюсь придумать новый формат для сказки: то теневой спектакль, то анимированный. Думаю, неплохо было бы расширить репертуар и разными жанрами: поставить басню или даже фэнтези.

Но самая грандиозная задумка Румяши – развить домашний театр до небольшого творческого онлайн-пространства, где будут представлены не только сказки, но и развивающие игры, мастер-классы по поделкам.

– Проект обязательно будет жить и после пандемии, – заверяет его автор, – ведь я так долго шла к сцене, пусть и импровизированной, виртуальной.

«Сказки от Румяши»: брестчанка создала домашний театр

По специальности Валя – биолог, училась в БГУ. Именно здесь она и начала свой актерский путь: на сцене студенческого БиоТеатра отыграла четыре года. Также проводником в профессию девушка считает театральную студию «Этюд», куда она поступила, уже отрабатывая распределение.

– Я работала в Пружанах на молочном комбинате и дважды в неделю моталась в Брест на занятия, – вспоминает она. – А потом жизнь расставила всё по своим местам. Я очень люблю театр и без ума от детей, поэтому после распределения решила полностью поменять свой профиль. И то, что раньше было хобби, стало профессией.

Сегодня Валя преподает актерское мастерство детям и при этом продолжает учиться сама, жадно хватаясь за каждую возможность повысить свои навыки. Очередной такой ступенькой для нее стал интенсив-курс «Открой в себе актера» при Брестском академическом театре драмы, который она окончила в 2018 году. А еще спустя год в ее жизни случилась клоунада. Девушка прошла тренинги по арт-терапии и игровой терапии в объединении «Funny Nose» и сейчас является активным волонтером.

«Сказки от Румяши»: брестчанка создала домашний театр

Фото из архива Валентины РОМАНЮК

 
Теги: Брест
 
 
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  Знакомьтесь – Валя. Она же Ля. Она же Румяша. Под вторым псевдонимом Валентину Романюк сегодня многие знают как больничного клоуна. Третье имя тоже когда-то...
 
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