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За сутки в Пружанском районе произошло два пожара

06.06.2020 10:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Первое сообщение в центр оперативного управления Пружанского районного отдела по чрезвычайным ситуациям поступило утром 4 июня от жительницы деревни Осошники Зеленевичского сельисполкома

За сутки в Пружанском районе произошло два пожара

С её слов, на фасаде её жилого дома искрилась и тлела электрическая проводка. По прибытии к месту вызова было установлено, что происходит тление стены жилого дома на месте ввода электричества в дом на незначительной площади, угрозы распространения огня нету.

Причина пожара устанавливается. Рассматривается версия нарушения правил монтажа и устройства электросетей и электрооборудования.

Напоминаем, что запрещается эксплуатировать электропроводку с поврежденной изоляцией, а также перегружать электросеть. Не стоит забывать, что электропроводка имеет определенный срок эксплуатации, по истечении которого её необходимо заменить. И речь сейчас идет не только о проводке внутри жилого дома, но и о её вводах в жилище.

Второе сообщение поступило ночью. В деревне Смоляны Линовского сельисполкома горел дом, используемый под дачу.

По прибытии к месту вызова было установлено, что происходит открытое горения кровли дома на всей площади, угрозы соседним строениям нет. В результате пожара кровля огнем уничтожена полностью, повреждено перекрытие и имущество в доме. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Уважаемые граждане, помните, несоблюдение элементарных правил пожарной безопасности может дорого вам обойтись. И речь сейчас идет не только о материальной составляющей. Будьте внимательны!

 
 
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