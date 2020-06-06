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Коваленко о сокращении зарплат: «КХЛ – социальный проект, это было неизбежно. Хоккеисты обязаны вернуться к адекватности»

06.06.2020 12:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Глава профсоюза игроков КХЛ Андрей Коваленко высказался о снижении зарплат игроков лиги.

«У хоккеистов – короткая карьера и, поверьте, очень тяжелая профессия. Но все равно зарплаты в хоккее остаются космическими в восприятии большинства наших сограждан. Нам, хоккеистам бывшим и нынешним, нужно это понимать – и не терять адекватность.

В нынешнем мае, когда в роли депутата Ярославской областной Думы развозил продуктовые наборы по городам и селам Ярославской области, понял это максимально наглядно. И те хоккеисты, которые в прессе жалуются на свои оклады с семью нулями, обязаны вернуться к адекватности.

Нужно понимать, что принципы работы НХЛ и КХЛ разные. НХЛ – это мощный и жесткий бизнес, КХЛ – значимый, необходимый стране социальный проект. В нынешних условиях сокращение зарплат в КХЛ, увы, было неизбежным», – сказал Коваленко. 
 
 
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Глава профсоюза игроков КХЛ Андрей Коваленко высказался о снижении зарплат игроков лиги.
 
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