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Семена льна для похудения: как правильно применять?
Источник материала: ОНТ
Семечки льна являются источником растительной клетчатки, без которой похудение невозможно – они имеют обволакивающее действие и снижают аппетит. А еще в них содержится рекордное количество витаминов и микроэлементов. Как правильно приготовить семена льна, чтобы они принесли максимальную пользу, рассказывает
Отвар готовится просто:
В 250 мл воды добавьте 2 ст. л. семечек, доведите до кипения и кипятите 10 минут. Настаивайте отвар полчаса перед употреблением.
Настой готовится еще быстрее:
Стаканом кипятка залейте 1 ч. л. семян, накройте и оставьте на 20 минут. Затем процедите. Употребляйте каждый день за 15 минут до еды. Курс приема – 10 дней. Повторить прием можно через две недели.
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Семечки льна являются источником растительной клетчатки, без которой похудение невозможно – они имеют обволакивающее действие и снижают аппетит. А еще в них...
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