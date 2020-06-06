Семена льна для похудения: как правильно применять?

Источник материала: ОНТ

Семечки льна являются источником растительной клетчатки, без которой похудение невозможно – они имеют обволакивающее действие и снижают аппетит. А еще в них содержится рекордное количество витаминов и микроэлементов. Как правильно приготовить семена льна, чтобы они принесли максимальную пользу, рассказывает wday.ru .

Отвар готовится просто:

В 250 мл воды добавьте 2 ст. л. семечек, доведите до кипения и кипятите 10 минут. Настаивайте отвар полчаса перед употреблением.

Настой готовится еще быстрее:

Стаканом кипятка залейте 1 ч. л. семян, накройте и оставьте на 20 минут. Затем процедите. Употребляйте каждый день за 15 минут до еды. Курс приема – 10 дней. Повторить прием можно через две недели.

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