Время мяча: в Беларуси проходит чемпионат страны по пляжному футболу

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Чемпионат страны по пляжному футболу проходит в Беларуси. В Гродно стартовал второй тур. За баталиями в национальном первенстве болельщики следят и на стадионе, и у экранов телевизоров, сообщает телеканала « МИР 24».

«Вход на игры разрешен и болельщики есть. Но для того, чтобы зрители без страха за здоровье могли наблюдать за играми, мы организуем трансляции. Первый тур вот белорусское телевидение транслировало, порталы», – отметил пресс-секретарь ассоциации «Федерации пляжного футбола» Беларуси Дмитрий Варенников.

Популярность этого вида спорта в Беларуси растет. В прошлом сезоне национальная команда впервые в истории пробилась в финал чемпионата планеты. Сборная страны занимает 15-ю строчку в мировой рейтинге и шестую в европейском.