|
Время мяча: в Беларуси проходит чемпионат страны по пляжному футболу
06.06.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Чемпионат страны по пляжному футболу проходит в Беларуси. В Гродно стартовал второй тур. За баталиями в национальном первенстве болельщики следят и на стадионе, и у экранов телевизоров, сообщает телеканала « МИР 24».
Популярность этого вида спорта в Беларуси растет. В прошлом сезоне национальная команда впервые в истории пробилась в финал чемпионата планеты. Сборная страны занимает 15-ю строчку в мировой рейтинге и шестую в европейском.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За баталиями в национальном первенстве болельщики следят и на стадионе, и у экранов телевизоров, и в интернете.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)