Белорусский драматург Алексей Дударев празднует 70-летие

Источник материала: ОНТ

Белорусский драматург, автор знаменитых «Белых Рос» Алексей Дударев сегодня празднует 70-летие.

С начала карьеры за ним закрепилась слава человека, который умеет отражать серьезные проблемы в «легких» сценариях. Нефтяник – по первому образованию. В театрально-художественный институт Алексей Дударев поступил уже довольно взрослым, понимая свое призвание. Этим в интервью мастер часто объяснял успех своих картин. 16 фильмов сняты по его сценариям, в том числе и легенда советского кинематографа «Белые Росы».

В 2002-м за этот сценарий, а также пьесы «Порог», «Вечер», «Рядовые», «В сумерках», «Чорная панна Нясвіжа» писатель получил премию Союзного государства России и Беларуси. А шесть лет назад автор повторил успех, написав второй эпизод «Белых Рос» – «Возвращение». Алексея Дударева сегодня по праву называют живым классиком. Все поставленное и экранизированное драматургом – золотой фонд белорусского искусства.

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