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Белорусский драматург Алексей Дударев празднует 70-летие

06.06.2020 17:02 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Белорусский драматург Алексей Дударев празднует 70-летие

Белорусский драматург, автор знаменитых «Белых Рос» Алексей Дударев сегодня празднует 70-летие. 

С начала карьеры за ним закрепилась слава человека, который умеет отражать серьезные проблемы в «легких» сценариях. Нефтяник – по первому образованию. В театрально-художественный институт Алексей Дударев поступил уже довольно взрослым, понимая свое призвание. Этим в интервью мастер часто объяснял успех своих картин. 16 фильмов сняты по его сценариям, в том числе и легенда советского кинематографа «Белые Росы».

В 2002-м за этот сценарий, а также пьесы «Порог», «Вечер», «Рядовые», «В сумерках», «Чорная панна Нясвіжа» писатель получил премию Союзного государства России и Беларуси. А  шесть лет назад  автор повторил успех, написав  второй эпизод   «Белых Рос» – «Возвращение». Алексея Дударева сегодня по праву называют живым классиком. Все поставленное и экранизированное драматургом – золотой фонд белорусского искусства.

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Белорусский драматург, автор знаменитых «Белых Рос» Алексей Дударев сегодня празднует 70-летие.  С начала карьеры за ним закрепилась слава человека, который умеет...
 
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