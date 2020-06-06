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Маму Сергея Тихановского забрала «скорая»

06.06.2020 18:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

У Софии Тихановской случился гипертонический криз.

После визита в Следственный комитет маму Сергея Тихановского Софию Ефремовну забрала скорая.

У женщины гипертонический криз.

«Те, кто имеет отношение к беспределу, который сейчас происходит с командой Страны для жизни, могут гордиться еще одним «достижением», - пишет телеграм-канал «Минск для жизни».
 
Теги: Минск
 
 
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У Софии Тихановской случился гипертонический криз.
 
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