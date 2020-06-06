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Маму Сергея Тихановского забрала «скорая»
Источник материала: Партизан
У Софии Тихановской случился гипертонический криз.
После визита в Следственный комитет маму Сергея Тихановского Софию Ефремовну забрала скорая.
У женщины гипертонический криз.
«Те, кто имеет отношение к беспределу, который сейчас происходит с командой Страны для жизни, могут гордиться еще одним «достижением», - пишет телеграм-канал «Минск для жизни».
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У Софии Тихановской случился гипертонический криз.
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