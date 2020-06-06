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Стартовал летний сезон в хоккее на траве
Источник материала: ОНТ
Стартовал летний сезон в хоккее на траве. Проходят матчи второго круга среди женских команд. Автором первого гола в этой части первенства стала Ольга Приступа.
Ее команда – барановичский «Тестильщик» – уверенно победила вторую команду «Минска» со счётом 4:0. Сегодня гостьи снова были сильнее столичных хоккеисток – 6:2.
Центральное противостояние тура – поединок финалистов прошлогоднего первенства – «Минска» и «Виктории» из Смолевичей. В первом матче сильнее были столичные хоккеистки – 4:2. Главный герой поединка – Крестина Попкова, отличившаяся три раза. Сегодня в повторном матче – победа «Минска» над «Викторией» – 4:0.
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Стартовал летний сезон в хоккее на траве. Проходят матчи второго круга среди женских команд. Автором первого гола в этой части первенства стала Ольга Приступа. Ее...
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