Завершено расследование ДТП под Фаниполем, в котором погибла супружеская пара

Источник материала: ОНТ

Следственный комитет по Минской области завершил расследование смертельного ДТП, которое случилось 28 декабря 2019 года. Об этом сообщили на сайте СК. Авария произошла на дороге Р1 Минск — Дзержинск. Водитель одного авто получил серьезные травмы, два человека погибли.

Возле Фаниполя столкнулись Ford и Сhrysler. Водители выставили аварийные знаки и дожидались приезда сотрудников ГАИ. В это время по трассе Р1 двигались два автопоезда Volvo. Первый автомобиль заметил знаки и сманеврировал вправо. А ехавший за ним на минимальной дистанции и на скорости 90 км/ч этого сделать не успел и наехал на автомобиль Ford, который по инерции задел Сhrysler. Из-за столкновения 25-летний водитель Ford получил тяжкие телесные повреждения. В машине находились его родители. 47-летний мужчина скончался на месте, а через неделю в больнице умерла и его жена.





В результате следствия установлено, что причиной ДТП стало нарушение требований правил дорожного движения. Водитель Volvo превысил скорость в условиях ограниченной обзорности дороги, которая закрывалась габаритами впереди движущегося автопоезда, из-за чего и не смог избежать столкновения.





Фото: Следственный комитет РБ

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram