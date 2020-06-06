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Завершено расследование ДТП под Фаниполем, в котором погибла супружеская пара

06.06.2020 18:15 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Завершено расследование ДТП под Фаниполем, в котором погибла супружеская пара

Следственный комитет по Минской области завершил расследование смертельного ДТП, которое случилось 28 декабря 2019 года. Об этом сообщили на сайте СК. Авария произошла на дороге Р1 Минск — Дзержинск. Водитель одного авто получил серьезные травмы, два человека погибли.

Возле Фаниполя столкнулись Ford и Сhrysler. Водители выставили аварийные знаки и дожидались приезда сотрудников ГАИ. В это время по трассе Р1 двигались два автопоезда Volvo. Первый автомобиль заметил знаки и сманеврировал вправо. А ехавший за ним на минимальной дистанции и на скорости 90 км/ч этого сделать не успел и наехал на автомобиль Ford, который по инерции задел Сhrysler. Из-за столкновения 25-летний водитель Ford получил тяжкие телесные повреждения. В машине находились его родители. 47-летний мужчина скончался на месте, а через неделю в больнице умерла и его жена.


В результате следствия установлено, что причиной ДТП стало нарушение требований правил дорожного движения. Водитель Volvo превысил скорость в условиях ограниченной обзорности дороги, которая закрывалась габаритами впереди движущегося автопоезда, из-за чего и не смог избежать столкновения.


Фото: Следственный комитет РБ

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Теги: Минск
 
 
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Следственный комитет по Минской области завершил расследование смертельного ДТП, которое случилось 28 декабря 2019 года. Об этом сообщили на сайте СК. Авария...
 
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