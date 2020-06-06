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Завершено расследование ДТП под Фаниполем, в котором погибла супружеская пара
Источник материала: ОНТ
Следственный комитет по Минской области завершил расследование смертельного ДТП, которое случилось 28 декабря 2019 года. Об этом сообщили на
Возле Фаниполя столкнулись Ford и Сhrysler. Водители выставили аварийные знаки и дожидались приезда сотрудников ГАИ. В это время по трассе Р1 двигались два автопоезда Volvo. Первый автомобиль заметил знаки и сманеврировал вправо. А ехавший за ним на минимальной дистанции и на скорости 90 км/ч этого сделать не успел и наехал на автомобиль Ford, который по инерции задел Сhrysler. Из-за столкновения 25-летний водитель Ford получил тяжкие телесные повреждения. В машине находились его родители. 47-летний мужчина скончался на месте, а через неделю в больнице умерла и его жена.
В результате следствия установлено, что причиной ДТП стало нарушение требований правил дорожного движения. Водитель Volvo превысил скорость в условиях ограниченной обзорности дороги, которая закрывалась габаритами впереди движущегося автопоезда, из-за чего и не смог избежать столкновения.
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Следственный комитет по Минской области завершил расследование смертельного ДТП, которое случилось 28 декабря 2019 года. Об этом сообщили на сайте СК. Авария...
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