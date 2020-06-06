На производствах и городских локациях. На Гродненщине к работе в студотрядах в июне приступят сотни ребят

Источник материала: Вороновская газета





Молодежь Гродненщины активно присоединяется к трудовому движению. Более 4000 ребят записались в студенческие отряды . Многие уже начали трудовые будни, некоторым еще только предстоит заняться делом.

Предприятия и хозяйства региона активно сотрудничают с молодежью и предоставляют желающим рабочие места. Уже заключено более 260 договоров на 4528 мест. Так, например, традиционно студентов примут в ГГУПП «Спецавтохозяйство». На предприятии будут работать 8 учащихся Гродненского государственного профессионально-технического колледжа коммунального хозяйства. Ребята будут заниматься благоустройством города. Отряд приступит к работе 8 июня.





– Мы уже не первый год берем на работу учащихся колледжа. Молодежь нужно поддерживать, помогать. Тем более лето – пора отпусков, так что мы всегда рады дополнительным рабочим рукам. Это выгодное взаимодействие как для работодателя, так и для студотрядовцев. А они к нам всегда приходят ответственные, – рассказал заместитель директора ГГУПП «Спецавтохозяйство» по идеологической работе Юрий Кучинский.

Радушно примет молодежь и Гродненский консервный завод. Здесь будут трудиться 46 человек, 30 из них – учащиеся Гродненского государственного колледжа техники, технологий и дизайна. В прошлом году ребята хорошо себя зарекомендовали, и на заводе решили взять сразу три десятка учащихся. Второй отряд сборный, в нем молодежь из разных учреждений образования. Студотрядовцы будут работать на конвейере и упаковывать продукцию в тару. Планируется, что ребята приступят к обязанностям 22 июня, но дата может быть скорректирована в зависимости от созревания сырья.





Традиционно в Гродно на работу выйдут отряды, помогающие приемной комиссии.

– Чаще всего ребята выбирают на лето работу, связанную с будущей специальностью. Это отличная возможность взглянуть на профессию изнутри и получить бесценный опыт. К тому же всегда есть вероятность того, что студента на предприятии заметят и в будущем предложат трудоустройство, – рассказала командир Гродненского областного штаба студенческих отрядов ОО БРСМ Мария Коваленко.

Насыщенный трудовой июнь будет и в районах области, уже известны даты старта некоторых отрядов. В Островце 15 июня к работе приступят почти 300 человек. Они будут задействованы в работе сельхозпредприятий района, а также в лесном хозяйстве. В составе преимущественно несовершеннолетние, так что у школьников также есть возможность провести лето с пользой и подзаработать.





Ждут ребят на трудовой семестр и в Щучинском районе. Там на полях, относящихся к зональному Институту растениеводства НАН Беларуси, будут трудиться 12 человек. Они приступят к работе 10 июня. Еще 15 человек приступят к труду 15 июня в Василишках, а 29 июня 10 человек выйдут на работы в «АгроГЖС».

Это далеко не все возможности летней занятости молодежи. Всего в области планируется создать около 7000 рабочих мест.

Вероника КОЗЛОВСКАЯ

Фото: из архива «ГП»

https://grodnonews.by/