Зеленский: Аваков должен закончить дело Шеремета









"Украинская правда". Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков должен закончить дело об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом 6 июня, комментируя возможность отставки Авакова, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Фрагмент его брифинга в Twitter опубликовала





"До сих пор лучше министра [внутренних дел] нет. Я считаю, что он действительно мощный министр… Я понимаю, из-за чего протесты [с требованием уволить Авакова]… Я уже говорил: если человек взялся за какое-то реально сенсационное дело, он должен довести его [до конца]. Я боялся, чтобы из-за увольнения [Руслана] Рябошапки [с должности генпрокурора] у нас не возникло вопросов по делу [об убийстве херсонской активистки Екатерины] Гандзюк. Это дело продолжилось, и, думаю, оно будет доведено до конца – заказчиков посадят за решетку. Такая точно ситуация с господином Арсеном Борисовичем", – сказал Зеленский.





Он добавил, что Аваков "должен закончить дело Шеремета".





"Потому что для общества (не знаю, можно так говорить или нет) он – стейкхолдер этой ситуации, и он должен довести это до конца", – заключил глава государства.





Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины.





12 декабря 2019 года Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: это военная медсестра Яна Дугарь (суд отправил ее под домашний арест, а 25 мая 2020 года отпустил под залог), военнослужащий и музыкант Андрей Антоненко (арестован) и детский хирург Юлия Кузьменко (заключена под стражу).





22 мая полиция уведомила защиту подозреваемых об окончании досудебного расследования.





Фигуранты дела заявляют о своей невиновности, в их защиту регулярно проходят митинги.





Владимир Зеленский заявлял, что если подозреваемые по делу об убийстве журналиста окажутся невиновными, то будут сделаны серьезные кадровые выводы. "Мощный ли Аваков министр? Да. Его сегодняшняя ответственность – дело Шеремета. Он это дело начал – он его должен довести до конца. До результата. Чтобы все, кто причастен к убийству Шеремета, были наказаны", – сказал глава государства.