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В Германии пьяный украинский дальнобойщик избил спящего коллегу из Беларуси и сжег его вещи
Источник материала: Tut.by
В немецком городе Хагенов пьяный дальнобойщик напал на спящего коллегу из Беларуси. Об этом
Как рассказал полицейским 29-летний белорус, в ночь на 5 июня коллега из Украины разбил палкой стекло, влез в кабину и ударил его кулаком в лицо. После этого мужчина достал из фуры вещи белоруса и сжег их неподалеку.
Прибывшие на место полицейские задержали 47-летнего украинца. Тест на алкоголь показал, что он пьян — 1,96 промилле. Выяснилось, что оба водителя работают на одного перевозчика. Из-за чего произошло нападение, выясняется.
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Из-за чего произошло нападение, выясняется.
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