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18 лет брака и трое детей. Джулия Робертс разводится с мужем?

06.06.2020 19:32 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

18 лет брака и трое детей. Джулия Робертс разводится с мужем?

Голливудская актриса Джулия Робертс находится на грани разрыва брака с оператором Дэнни Модером, с которым прожила в браке 18 лет. У пары – трое детей. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на американский таблоид. Журналисты предполагают, что на отношения негативно повлиял карантин.

Близкий друг пары поделился с изданием подробностями их взаимоотношений.

Официальные комментарии о разводе пара еще не давала, но слухи также подтверждают сообщения в мартовском выпуске журнала National Enquirer, где актрису заметили за поцелуем с другим мужчиной.Также об этом говорит долгое отсутствие совместных фотографий в социальный сетях 52-летней актрисы.

Фото: instagram.com/juliaroberts

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Голливудская актриса Джулия Робертс находится на грани разрыва брака с оператором Дэнни Модером, с которым прожила в браке 18 лет. У пары – трое детей. Об...
 
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