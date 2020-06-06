|
18 лет брака и трое детей. Джулия Робертс разводится с мужем?
Источник материала: ОНТ
Голливудская актриса Джулия Робертс находится на грани разрыва брака с оператором Дэнни Модером, с которым прожила в браке 18 лет. У пары – трое детей. Об этом
Близкий друг пары поделился с изданием подробностями их взаимоотношений.
Официальные комментарии о разводе пара еще не давала, но слухи также подтверждают сообщения в мартовском выпуске журнала National Enquirer, где актрису заметили за поцелуем с другим мужчиной.Также об этом говорит долгое отсутствие совместных фотографий в социальный сетях 52-летней актрисы.
Фото:
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Голливудская актриса Джулия Робертс находится на грани разрыва брака с оператором Дэнни Модером, с которым прожила в браке 18 лет. У пары – трое детей. Об...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)