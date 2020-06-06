18 лет брака и трое детей. Джулия Робертс разводится с мужем?

Источник материала: ОНТ

Голливудская актриса Джулия Робертс находится на грани разрыва брака с оператором Дэнни Модером, с которым прожила в браке 18 лет. У пары – трое детей. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на американский таблоид. Журналисты предполагают, что на отношения негативно повлиял карантин.

Близкий друг пары поделился с изданием подробностями их взаимоотношений.

Официальные комментарии о разводе пара еще не давала, но слухи также подтверждают сообщения в мартовском выпуске журнала National Enquirer, где актрису заметили за поцелуем с другим мужчиной.Также об этом говорит долгое отсутствие совместных фотографий в социальный сетях 52-летней актрисы.

Фото: instagram.com/juliaroberts

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