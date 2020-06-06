СМИ узнали реальный рейтинг Лукашенко по Минску: полюбуйтесь

Источник материала: KYKY

«Наша Нива» узнала результаты исследования рейтинга доверия к Александру Лукашенко в Минске.

Апытанне, па дадзеных выдання, з'яўляецца афіцыйным, яно было праведзена Інстытутам сацыялогіі Нацыянальнай акадэміі навук у сакавіку-красавіку 2020 года. У ім узялі ўдзел каля 2110 чалавек, з іх каля 395 чалавек жывуць у Мінску.

Па Мінску лічбы такія: узровень даверу да кіраўніка дзяржавы ў сталіцы апусціўся да 24%. У ранейшыя гады лічба была значна больш. У той жа час Цэнтральнай выбарчай камісіі на чале з Лідзіяй Ярмошынай давяраюць 11,1% апытаных мінчан – гэта самы нізкі паказчык сярод усіх ведамстваў.

Здесь важно заметить две вещи. Во-первых, в авторитарных странах к социологам зачастую относятся как к представителям власти, особенно в тех случаях, когда предмет разговора затрагивает политику. Поэтому респонденты часто избегают прямой критики руководства страны, отвечая на вопросы то, что, как им кажется, от них хотят услышать.

Во-вторых, исследование о рейтинге президента, о котором рассказала «Наша Нива», проводилось до парада в разгар эпидемии, до появления «тяжеловесных» соперников в президентской гонке, до задержания блогера Сергея Тихановского и многих его сторонников. Как все это повлияло на итоги, мы, к сожалению, уже не знаем.