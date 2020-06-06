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Фотофакт: В Варшаве состоялась акция солидарности с задержанными в Беларуси
Источник материала: Партизан
Белорусы в Варшаве устроили акцию солидарности с Сергеем Тихановским, Николаем Статкевичем и другими задержанными. Десятки человек собрались возле посольства Беларуси в столице Польши.
Белорусы Варшавы выразили свою солидарность с политзаключенными и устроили пикет у посольства Беларуси.
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Фото
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Белорусы в Варшаве устроили акцию солидарности с Сергеем Тихановским, Николаем Статкевичем и другими задержанными. Десятки человек собрались возле посольства...
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