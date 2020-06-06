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Как вырастить арбуз на даче? Понадобится глина

06.06.2020 20:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Как вырастить арбуз на даче? Ещё до недавних пор считали, что выращивать бахчевые в Беларуси невозможно. Но за последние десятилетия в стране изрядно потеплело и появилась четвёртая климатическая зона, где погодные условия сравнимы с севером Украины. Всё это позволяет выращивать нетипичные для Беларуси бахчевые. Как это делать, рассказали в программе «Плюс-минус»

Как вырастить арбуз на даче? Понадобится глина

Ольга Провоторова, научный сотрудник сектора тыквенных культур РУП «Институт овощеводства»:
Мы готовим рассаду заранее: за 30 дней до высадки мы высеваем семена в торфяные горшочки. Если рассада достигла 20 сантиметров и у неё есть три настоящих листа, значит, она готова для высадки.

Для того, чтобы высадить рассаду в открытый грунт, мы должны корни обмакнуть в глиняной болтушке. Это нам позволит защитить растение от пересыхания и вредителей.

В глину мы добавляем воду и инсектицид, размешиваем до сметанообразного состояния.

Как вырастить арбуз на даче? Понадобится глина

Эту болтушку оставляем на ночь. В готовый раствор мы обмакиваем корни растений. И пока оно сохнет, выкапываем лунку.

Как вырастить арбуз на даче? Понадобится глина

Лунки должны находиться друг от друга на расстоянии 70 сантиметров. Глубина лунки – с корневую систему. Тщательно поливайте арбузы и они вас порадуют урожаем.

Люди в материале: Ольга Провоторова

 
 
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Как вырастить арбуз на даче? Ещё до недавних пор считали, что выращивать бахчевые в Беларуси невозможно. Но за последние десятилетия в стране изрядно потеплело и...
 
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