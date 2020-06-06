|
Как вырастить арбуз на даче? Понадобится глина
Источник материала: СТВ
Как вырастить арбуз на даче? Ещё до недавних пор считали, что выращивать бахчевые в Беларуси невозможно. Но за последние десятилетия в стране изрядно потеплело и появилась четвёртая климатическая зона, где погодные условия сравнимы с севером Украины. Всё это позволяет выращивать нетипичные для Беларуси бахчевые. Как это делать, рассказали в программе
Ольга Провоторова, научный сотрудник сектора тыквенных культур РУП «Институт овощеводства»:
В глину мы добавляем воду и инсектицид, размешиваем до сметанообразного состояния.
Эту болтушку оставляем на ночь. В готовый раствор мы обмакиваем корни растений. И пока оно сохнет, выкапываем лунку.
Лунки должны находиться друг от друга на расстоянии 70 сантиметров. Глубина лунки – с корневую систему. Тщательно поливайте арбузы и они вас порадуют урожаем.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как вырастить арбуз на даче? Ещё до недавних пор считали, что выращивать бахчевые в Беларуси невозможно. Но за последние десятилетия в стране изрядно потеплело и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)