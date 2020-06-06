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Александр Лукашенко: «Дай бог сейчас сохранить то, что у нас есть. А для этого надо быть, как кулак, едиными»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В непростых условиях мировой экономической и политической турбулентности идет очень жесткая информационная борьба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
И здесь важно научиться четко отличать правду от откровенной фальсификации. Самый логичный вывод: каждый на своей месте должен качественно выполнять порученное дело.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
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Чем вы будете заниматься? Малым, средним бизнесом. Или крупным будете на «Химволокно» заниматься, там вон вам работу нарежет Петро, да? Поэтому давайте, начинайте, шевелитесь. И дело не в предвыборной кампании.
Тут вам наобещать могут «вертолетных денег». Знаете, говорят уже: с вертолета будем разбрасывать деньги, главное только вы ловите их там. Никто ничего не даст, никто ничего не принесет. Дай бог сейчас сохранить то, что у нас есть. А для этого надо быть, как кулак, едиными.
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Александр Лукашенко: «Дай бог сейчас сохранить то, что у нас есть. А для этого надо быть, как кулак, едиными»
Новости Беларуси. В непростых условиях мировой экономической и политической турбулентности идет очень жесткая информационная борьба, сообщили в программе...
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