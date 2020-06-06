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Александр Лукашенко: «Дай бог сейчас сохранить то, что у нас есть. А для этого надо быть, как кулак, едиными»

06.06.2020 20:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В непростых условиях мировой экономической и политической турбулентности идет очень жесткая информационная борьба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: «Дай бог сейчас сохранить то, что у нас есть. А для этого надо быть, как кулак, едиными»

И здесь важно научиться четко отличать правду от откровенной фальсификации. Самый логичный вывод: каждый на своей месте должен качественно выполнять порученное дело.

Александр Лукашенко: «Дай бог сейчас сохранить то, что у нас есть. А для этого надо быть, как кулак, едиными»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ну куда вы поедете сегодня? Сегодня уже никто никуда не поедет: ни гастарбайтеры, ни великие специалисты, ни ученые, ни студенты. Я вам потом расскажу, как было. Уже некуда ехать, уже надо заземляться здесь. Бога молите, чтобы пандемия вас вернула домой.

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Чем вы будете заниматься? Малым, средним бизнесом. Или крупным будете на «Химволокно» заниматься, там вон вам работу нарежет Петро, да? Поэтому давайте, начинайте, шевелитесь. И дело не в предвыборной кампании.

Александр Лукашенко: «Дай бог сейчас сохранить то, что у нас есть. А для этого надо быть, как кулак, едиными»

Тут вам наобещать могут «вертолетных денег». Знаете, говорят уже: с вертолета будем разбрасывать деньги, главное только вы ловите их там. Никто ничего не даст, никто ничего не принесет. Дай бог сейчас сохранить то, что у нас есть. А для этого надо быть, как кулак, едиными.

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Новости Беларуси. В непростых условиях мировой экономической и политической турбулентности идет очень жесткая информационная борьба, сообщили в программе...
 
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