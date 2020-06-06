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У белорусского министра есть двойник - герой компьютерной игры
Источник материала: Партизан
Белорусские геймеры заметили, что министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович похож на главного героя чешской компьютерной игры Инджриха из Скалицы. Что это за персонаж, выяснил
kingdomcomerpg.com; mas.gov.by
Не секрет, что виртуальных героев часто "рисуют" с реальных людей. Когда смотришь на персонажа "Kingdom Come: Deliverance", складывается ощущение, что в этом случае дизайнер взял за его прообраз нового белорусского министра архитектуры и строительства Руслана Пархамовича.
Герой компьютерной игры об истории Богемии XV века Инджрих из Скалицы (в английской версии Генри - Прим.) живет в тихой деревушке и готовится стать кузнецом, как и его отец. Мирной жизни приходит конец, когда на жителей нападают солдаты. Обоих родителей Инджриха убивают. Самому герою удается избежать резни и ускакать на украденной лошади. Так начинаются его приключения.
Эту историческую РПГ-игру разработала чешская студия в 2018-ом для платформ PlayStation 4, Xbox One и Microsoft Windows. Только в год релиза удалось продать около миллиона ее копий.
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Белорусские геймеры заметили, что министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович похож на главного героя чешской компьютерной игры Инджриха из Скалицы....
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