ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Вацлав Янушко рассказал, каково сообщать о смертях пациентов их родственникам: «Это очень тяжело, но приходилось»

06.06.2020 21:54 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Главврач откровенно рассказал о себе и своей работе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Вы помните свою первую смерть на операционном столе?

Почему Вацлав Янушко стал хирургом: «Это более высокое, мне кажется, звено»

Вацлав Янушко, главный врач УЗ «4-я городская клиническая больница имени Н.Е. Савченко»:
У меня, слава Богу, никогда на операционном столе никто не умирал. Конечно, смерти были послеоперационные, но с операционного стола – такого не было.

Вадим Щеглов:
Хорошо. А как врач, Вы же помните свою первую смерть?

Вацлав Янушко рассказал, каково сообщать о смертях пациентов их родственникам: «Это очень тяжело, но приходилось»

Вацлав Янушко:
Вы так сразу начали со смерти… Конечно, много людей умирало.

Вадим Щеглов:
Первого. Тогда, когда Вам пришлось идти к родственникам и объяснять.

Вацлав Янушко:
Я самую первую не могу вспомнить. Потому что обычно человеческий мозг, наверное, запоминает более приятные моменты. Всегда, сколько я не приглашал родственников, будучи заведующим и впоследствии заместителем главного врача по хирургии я был 4 года в 4-ой клинике, вот это очень тяжело объяснять.

Потому что есть человеческое горе. И ты, наверное, должен проникнуть в это всё, чтобы в твоих словах было искреннее соболезнование, чтобы они поверили в то, что ты всё сделал, всё, что мог сделать. Это очень тяжело, но, да, приходилось. Приходилось объяснять, говорить.

Также в интервью Вацлав Янушко рассказал:

– как решил стать врачом после того, как попал в больницу

– почему надевает хирургические перчатки с левой руки

– к каким врачам 4-ой больницы приезжают пациенты из Америки и Германии  

– чего боится и в каком случае может заплакать

Смотрите 7 июня в 21.15 на РТР-Беларусь.

Люди в материале: Вацлав Янушко, Вадим Щеглов

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главврач откровенно рассказал о себе и своей работе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:Вы помните свою первую смерть на операционном столе? Почему...
 
Новости дня
Новости разные
 
Комаровке – 40 лет! Чем живет столичный рынок сегодня и какие товары ценятся на вес золота?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
06.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика