Экс-депутат Госдумы РФ рассказал, почему российские олигархи не могут финансировать свержение Лукашенко













Он выразил сомнения в том, что российские олигархи могут самостоятельно принимать участие в финансировании белорусской оппозиции.





«Они могут принимать участие в чем-то таком только по согласованию с российской властью, но представить себе, что российская власть хочет подорвать позиции Александра Лукашенко в Беларуси, я не могу», — подчеркнул эксперт.





Если позиции Лукашенко будут подорваны, то власть перейдет не к пророссийским политикам, а в рамках организованного майдана перейдет к проамериканским политикам, пояснил Сергей Марков.





Он полагает, что российская власть скрепя сердце поддерживает Лукашенко как неудобного, но союзника.