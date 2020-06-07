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Экс-депутат Госдумы РФ рассказал, почему российские олигархи не могут финансировать свержение Лукашенко
Источник материала: Партизан
Александр Лукашенко напрасно заявляет о финансировании оппозиции в республике российскими олигархами, сказал экс-депутат Государственной Думы РФ, политолог Сергей Марков в интервью
Он выразил сомнения в том, что российские олигархи могут самостоятельно принимать участие в финансировании белорусской оппозиции.
«Они могут принимать участие в чем-то таком только по согласованию с российской властью, но представить себе, что российская власть хочет подорвать позиции Александра Лукашенко в Беларуси, я не могу», — подчеркнул эксперт.
Если позиции Лукашенко будут подорваны, то власть перейдет не к пророссийским политикам, а в рамках организованного майдана перейдет к проамериканским политикам, пояснил Сергей Марков.
Он полагает, что российская власть скрепя сердце поддерживает Лукашенко как неудобного, но союзника.
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Экс-депутат Госдумы РФ рассказал, почему российские олигархи не могут финансировать свержение Лукашенко
Александр Лукашенко напрасно заявляет о финансировании оппозиции в республике российскими олигархами, сказал экс-депутат Государственной Думы РФ, политолог...
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